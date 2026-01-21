Milán-Cortina 2026: Tajani inauguró el laboratorio antidoping

"Este es un resultado logrado gracias al sistema italiano y es de gran importancia porque la imagen de Italia depende de una serie de factores, algunos menos conocidos por el público en general. Contar con un laboratorio de excelencia como éste en Roma nos permitirá albergar muchos más eventos deportivos importantes después de Milán-Cortina", declaró Tajani.

"Es una forma de decir que Italia está aquí. El deporte, la industria y la ciencia del deporte son herramientas de la política exterior, y este laboratorio también nos permitirá desarrollar la cooperación", agregó el ministro del Exterior.

"Por último, como romano, me complace que esta excelencia se encuentre en un área que no suele ser el centro de atención", destacó Tajani durante la rueda de prensa de presentación de la acreditación del laboratorio antidoping.

El laboratorio, cuya construcción costó 17,2 millones de euros, recaudados a través de la ley de presupuestos de 2024, permitirá el análisis de hasta 25.000 muestras al año, con un máximo de 200 al día para grandes eventos, manteniendo la acreditación de la WADA.

En las nuevas instalaciones trabajará un equipo de 35 personas, dirigido por el director científico Francesco Botré, mientras que Milán-Cortina 2026 se incorporarán 8 directores de laboratorio adicionales (3 de ellos trabajaron en Pekín 2022, Tokio 2020 y París 2024) y 2 estarán a cargo en Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032.

A ellos se unirán otros 30 expertos internacionales y el apoyo de estudiantes de química farmacéutica (probablemente de la Universidad de Tor Vergata).

A su vez, Maurizio Casasco, presidente de la Federación Italiana de Medicina Deportiva, elogió a Tajani por haber sido "el principal impulsor de la construcción del nuevo centro mediante la ley de presupuesto".

"Este laboratorio es un centro de excelencia", resaltó Casasco, quien ponderó luego al ministro de Deportes y Juventud, Andrea Abodi, por haber sido "el verdadero artífice de este proyecto, que fue llevado a buen puerto por el equipo de Deporte y Salud".

Por su parte, Francesco Botré, director científico del laboratorio, comentó que "ahora debemos seguir creciendo manteniendo un nivel de calidad constante. Este lugar será la clave del antidoping", enfatizó.

Luego fue el turno de Abodi, quien reivindicó haber cumplido la promesa de presentarse para la acreditación olímpica del laboratorio luego de la inauguración técnica del pasado 11 de diciembre.

"Fue un proceso largo y difícil, ya que incluso nos arriesgamos a viajar al extranjero, pero hoy celebramos una buena noticia.

Demostramos que el trabajo en equipo produce resultados extraordinarios", subrayó Abodi.

"También estoy convencido de que tenemos mucho trabajo por hacer para ampliar el alcance de las actividades del laboratorio. Veo perspectivas fascinantes que contribuirán a mejorar la vida de todos. Esta acreditación aumentará la conciencia mundial sobre lo que Italia puede hacer", insistió el ministro de Deportes y Juventud.

Por último, el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó, aseguró que el nuevo laboratorio antidoping "es el más moderno y el más avanzado tecnológicamente".

"Es uno de los tres en su tipo en todo el mundo. Nos coloca, como país, en una posición de liderazgo indiscutible. El sistema italiano y el gobierno están unidos. Estamos dando una extraordinaria demostración de trabajo en equipo, todo se basa en el legado" de Milán-Cortina 2026", concluyó Malagó en la inauguración de la exposición del MIT "Del sueño a la realidad.

Italia en el centro del mundo" en el museo Maxxi de Roma.

