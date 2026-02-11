Milán-Cortina 2026: TAS se declaró "incompetente" en caso Passler

El presidente de la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI), Flavio Roda, afirmó que Passler fue "puesta en la picota", tras lo cual aseveró que la atleta "azzurra" protagoniza "un caso de contaminación".

"La falta de decisión y la falta de análisis de fondo deja un sabor amargo. Es una vergüenza para una atleta con futuro, fue tratada de forma exagerada. Cualquiera que infrinja las normas debe ser castigado, pero en este caso, apoyo a la atleta", remarcó Roda desde la sede de Casa Italia en Livigno sobre la decisión del TAS.

Passler argumentó ausencia de dolo y negligencia al pedir ante el TAS la anulación de la suspensión provisoria que recibió el pasado lunes 2 de la Agencia Antidoping de Italia (NADO) tras el control que registró la presencia de letrozol.

La italiana de 24 años debió competir en la competencia de 15 kilómetros de biatlón de Milán-Cortina 2026 que registró el triunfo de la francesa Julia Simon, quien antecedió a su compatriota Lou Jeanmonnot y a la búlgara Loro Hristova.

Los jueces del TAS explicaron que, como Passler apeló ante el TAS y no ante las autoridades judiciales de la NADO, no tenía derecho procesal a apelar a la División Ad Hoc del tribunal con sede en Lausana.

Durante la audiencia, Passler argumentó que el resultado positivo se debió a una contaminación cruzada por exposición accidental al letrozol.

A su vez, la NADO indicó que la atleta no había completado los procedimientos internos requeridos y que la Sala Ad Hoc del TAS carecía de jurisdicción sobre la apelación.

El TAS coincidió con esta postura, pero no se pronunció sobre el fondo de la presunta infracción de las normas antidoping.

Si Passler aún desea apelar la decisión, puede hacerlo ante el Tribunal de Apelaciones Antidoping, siempre que presente su apelación antes de la fecha límite del jueves 12.

La última oportunidad para que Passler participe en Milán-Cortina 2026 será la posta femenina que concluirá el programa olímpico de biatlón y está prevista el miércoles 18.

Sin embargo, Roda adelantó que Passler, cuya sanción fue confirmada por la Unidad de Integridad del Biatlón (UIB), no será reemplazada "por principio".

El Comité Olímpico Italiano (CONI) ordenó, luego de conocerse el positivo, la exclusión inmediata de Passler del equipo "azzurro" que compite en Milán-Cortina 2026, tras lo cual advirtió que se reservaría el derecho de evaluar, de ser viable, una posible sustitución.

La fiscalía de Bolzano inició una investigación respecto del doping de Passler, quien fue separada del equipo italiano y es la tercera mejor atleta de su país en la temporada 2026 de biatlón.

El expediente abierto por la fiscalía de Bolzano es un paso necesario, dado que en Italia la administración y el uso de sustancias dopantes constituyen un delito (artículo 586).

La fiscalía de Bolzano es competente porque los hechos ocurrieron en el Tirol del Sur y el control se realizó en Anterselva.

Las autoridades buscan aclarar la situación antes de definir posibles cargos penales contra Passler, determinando si la atleta actuó sola, si recibió ayuda o si fue víctima de una conspiración en su contra.

Además, la fiscalía espera más pruebas, probablemente análisis adicionales de la muestra de orina tomada a Passler por los Carabineros, y sólo entonces decidirá si abren una investigación exhaustiva.

El letrozol -que es usado terapéuticamente en casos de cáncer de mama- es un inhibidor de la aromatasa prohibido por la Agencia Mundial Antidoping (WADA) bajo la categoría de moduladores hormonales y metabólicos, ya que se utiliza para mejorar el rendimiento al contrarrestar los efectos secundarios estrogénicos de los esteroides anabólicos.

Los atletas lo utilizan para reducir la retención de líquidos y prevenir la ginecomastia (desarrollo de tejido mamario) durante ciclos de aplicación de esteroides para desarrollo muscular.

El uso del letrozol está prohibido en el deporte por la WADA por dos razones principales: estimula la producción de testosterona, lo que ayuda a reducir la fatiga, y puede utilizarse para enmascarar el consumo de esteroides anabólicos.

