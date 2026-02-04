Milán-Cortina 2026: Tendrá un impacto de 6.100 millones de euros

La estimación, elaborada por el Centro de Investigación Unimpresa, la asociación que representa a las pymes, considera no sólo el gasto directo relacionado con los Juegos Olímpicos Invernales 2026 (1.100 millones de euros para turismo), sino también los costos asociados (1.400 millones de euros para turismo en los próximos 24 meses), así como 3.200 millones de euros en mejoras de infraestructuras tradicionales y 400 millones de euros en efectos netos inducidos.

Unimpresa destaca que desde una perspectiva macroeconómica, "equivale a aproximadamente entre 0,12 y 0,15 puntos porcentuales del PIB nacional, distribuidos a lo largo de varios años".

A nivel regional, Lombardía absorbe aproximadamente el 52% del valor total, equivalente a 3.200 millones de euros; Véneto, el 34% (21.00 millones de euros); mientras que Trentino-Alto Adigio capta el 14% restante (800).

En relación con el PIB regional, el impacto equivale aproximadamente al 0,7% para Lombardía, al 1,2% para Véneto y al 1,6% para Trentino-Alto Adigio, lo que pone de manifiesto un efecto especialmente significativo para las economías más pequeñas.

El período 2020-2025, la fase de preparación y construcción de infraestructuras, representa el 34% del gasto, o 2.100 millones de euros; sólo en febrero de 2026, durante Milán-Cortina 2026, el impacto es de 1.300 millones de euros; durante los 12 meses siguientes, entre 2026 y 2027, el impacto estimado es de 1.100 millones de euros (18% del total), atribuible principalmente al turismo inducido y a los efectos multiplicadores del gasto olímpico.

La fase de legado a medio plazo, entre 2028 y 2030, aporta 900 millones de euros (15%), mientras que la fase de legado a largo plazo, entre 2031 y 2050, supone 700 millones de euros adicionales (12%), vinculados al valor residual de la infraestructura y a los beneficios permanentes en términos de movilidad, atractivo y competitividad territorial.

En tanto, el Centro de Investigación de Confcommercio Milano, Lodi, Monza y Brianza estimó en 319 millones de euros los beneficios económicos de los Juegos Olímpicos Invernales 2026 para Milán.

Sin embargo, la agencia de calificación Standard & Poor's reportó que Milán-Cortina 2026 costará más de 6 mil millones de euros, una suma parcial e incompleta, ya que recién en 2032 se completarán las obras y se evaluará plenamente el legado de infraestructura y el impacto social de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales.

Los costos han aumentado, en parte debido al shock inflacionario de 2022-2023 y a un entorno macroeconómico complejo, incluyendo la guerra en Ucrania y la amenaza metafórica de los aranceles, pero también debido a varios proyectos de infraestructura adicionales.

En general, sin embargo, según los analistas, los Juegos Olímpicos Invernales de 2026 le costarán a Italia menos que la Expo de Milán de 2015.

El plan de construcción supera los 4.000 millones de euros, y se estima que la Fundación Milán-Cortina 2026 ha invertido poco menos de 2 mil millones de euros en la organización de la cita.

Los datos del Ministerio de Transporte (MIT) indican una inversión total de más de 3.500 millones de euros, con la participación de 340 empresas, 98 proyectos que se mantendrán en el ámbito local, incluyendo 47 instalaciones deportivas y 51 proyectos de infraestructura de transporte.

Además, la agencia Standard & Poor's calcula los costes para Sociedad Infraestructura Milán Cortina 2026 (Simico), la empresa a cargo de las obras públicas de la cita: aproximadamente 132 millones de euros para el Centro de Esquí Eugenio Monti en Cortina y 92 millones de euros para la reconstrucción parcial del estadio de salto de esquí en Predazzo, Trentino-Alto Adigio.

Se estima además que la Villa Olímpica de Cortina costará 40 millones de euros; la de Milán, 140 millones de euros; y el Arena Santa Giulia, 250 millones de euros (financiados en gran parte por inversores privados).

Sin embargo, la mayor parte de los costes operativos corre a cargo de la Fundación, cuyo último estado financiero asciende a 1.700 millones de euros. Las contribuciones del COI, principalmente derechos de retransmisión y programas de patrocinio internacional, cubren casi el 60% de los costes estimados.

Se espera que el objetivo de patrocinio de 500 millones de euros se haya superado gracias a 54 marcas propias, divididas en cuatro niveles y sus correspondientes tramos de valor.

Los Socios Premium (con contribuciones que oscilan entre 23 y más de 30 millones de euros) son Enel, Eni, FS, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Leonardo, Salomon (proveedor de uniformes) y Stellantis (para la flota de vehículos, descrito como un "proyecto ambicioso").

Luego están los socios con un compromiso de entre 12 y 23 millones, y los patrocinadores con entre 4 y 12 millones (entre ellos, la Imprenta Estatal y la Casa de la Moneda, que producirán las medallas) y Technogym (que equipa los gimnasios en las 7 sedes).

Finalmente, con una contribución de hasta 4 millones, entre los Patrocinadores Oficiales se encuentran K„ssbohrer Italia (que prepara las pistas de esquí y snowboard) y Liski (bastones, redes y colchonetas de seguridad).

El resto provendrá de la venta de entradas para competencias: la organización estima alrededor de 2 millones de espectadores, con una audiencia global de 3 mil millones. Los derechos televisivos se han asignado a Warner Bros. Discovery y la Unión Europea de Radiodifusión (hasta 2032) y se estiman en aproximadamente 400 millones de euros.

Según los últimos registros, se vendieron 900 mil entradas online y 300 mil a patrocinadores bajo acuerdos de colaboración, por un total de 1,2 millones de euros. (ANSA).