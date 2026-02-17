Milán-Cortina 2026: Tiny Idols producirá trajes para apertura de Juegos Paralímpicos

Dirigida por Marco Boarino y producida por Filmmaster, la ceremonia fusionará arte, danza y música para transmitir el espíritu paralímpico como una fuerza vital en constante transformación.

"Imaginamos vestuarios capaces de celebrar la belleza en todas sus expresiones, realzando la singularidad de cada cuerpo y mostrando su variedad de formas, haciendo visible la maravilla de la humanidad en movimiento", afirmó Ortombina.

"El vestuario de 'Vida en Movimiento' nace del tema de la conexión: cada prenda refuerza la idea de comunidad y resalta el valor de las relaciones. A través de telas, estructuras y colores, confiamos a las artes la tarea de representar el cambio contemporáneo", añadió la diseñadora.

La ceremonia se basará en tres pilares: arte, danza y música. En este contexto, el vestuario se creó para amplificar la vibración de los cuerpos y crear una escena única.

"Esta ceremonia es un evento único. Trabajé en estrecha colaboración con el director Marco Boarino y el equipo de Filmmaster para dar vida a su visión artística a través del vestuario de los artistas", resaltó Ortombina.

"Mi función fue dar resonancia visual a un mensaje poderoso, este canto a la vida, entendida como transformación, resiliencia y capacidad de evolución continua, que impregna la ceremonia.

Con 'Vida en Movimiento', hemos construido una narrativa donde cada vestuario contribuye a una obra de arte total", remarcó.

En un diálogo privilegiado con la danza, que explora la profunda e inseparable relación entre cuerpo, espacio y equilibrio el vestuario funciona como una "segunda piel escénica", sigue el gesto y acompaña la diferencia.

"Cada vestuario se concibe como parte insustituible de una composición mayor, en constante comunicación con el espacio, la música, la luz y los cuerpos de los artistas", explicó la diseñadora de vestuario.

Nacida en Verona en una familia con raíces en el mundo textil, Ortombina es una de las diseñadoras de vestuario y directoras de arte más reconocidas de la escena italiana e internacional.

Ha contribuido a la estética de artistas italianos como Blanco, Sfera, Club Dogo, Ariete, Gaia, Elodie, Coez, Dardust, Coma_Cose y Carlita.

Desde 2014, colabora con Pablo Patané y, desde 2022, con la directora Floria Sigismondi en un proyecto para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, mientras que desde 2018, es editora de moda de la revista Athleta. (ANSA).