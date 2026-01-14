Milán-Cortina 2026: transporte público será gratuito en Trentino

El consejero Mattia Gottardi había presentado la propuesta, que también beneficiará a los voluntarios, que viajarán gratis en autobús y tren desde el viernes 23 de este mes hasta el 18 de marzo de 2026.

Podrán subir y bajar libremente en las estaciones de Borghetto, Avio, Ala, Serravalle all'Adige, Mori, Rovereto, Calliano, Trento, Lavis, Mezzocorona y Ora.

En cambio, no se permite subir ni bajar en las estaciones de Egna, Magré Cortaccia y Salorno, sujetas a las tarifas de la provincia de Bolzano.

No obstante, podrán utilizar la línea Ora-Cavalese, operada por la provincia de Bolzano.

Los espectadores podrán disfrutar de los servicios gratuitos de trenes de cercanías operados por Trentino Trasporti del 7 al 22 de febrero de 2026 y del 7 al 15 de marzo de 2026.

Sólo tendrán que mostrar un billete válido para una competencia del día del viaje, que servirá como billete de traslado integrado, junto con un documento de identidad válido.

Para el resto de usuarios, incluidos trabajadores y residentes, un comunicado de la provincia establece que se ofrece viaje gratuito, con acceso sin restricciones al transporte público, en las líneas interurbanas de los valles de Fiemme y Fassa.

También corresponderá a la línea B104, exclusivamente para servicios de carretera operados por Trentino Trasporti Spa, que conecta Trento con Cavalese y Penia; y a las líneas B102 y B103, que conectan Trento con el Valle de Fiemme a través del Valle de Cembra.

En concreto, las líneas afectadas son la B101, B102, B103, B104, B109, B111, B112, B113, B120, B122 y B123 (limitada al Passo San Pellegrino), además de los servicios de refuerzo de las líneas regulares programadas para eventos olímpicos y paralímpicos.

Las medidas para esta categoría de usuarios estarán activas del 5 de febrero de 2026 al 17 de marzo de 2026.

Además, los descuentos previstos en las condiciones de viaje de Trenitalia para los titulares de la tarjeta de discapacidad se extenderán a los servicios de autobuses y trenes suburbanos de Trentino Trasporti y a los servicios ferroviarios de Trenitalia (líneas Brenner y Valsugana) bajo su jurisdicción, del 5 de febrero de 2026 al 17 de marzo de 2026.

Por otra parte, el presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó, recordó que las ediciones anteriores de los Juegos Olímpicos registraron problemas para las entradas de los atletas.

¨El problema del precio de las entradas para los familiares de los atletas? Si yo fuera atleta, pensaría lo mismo, probablemente diría lo mismo, no sé si en privado o en público", expresó Malagó tras las quejas del atleta italiano de pista corta Pietro Sighel respecto del alto precio de las localidades.

"Dicho esto, ninguna Olimpíada ha estado exenta del problema de las entradas para los atletas, quienes lo han dejado claro en todos los sentidos", subrayó Malagó en el marco de Milano Wellness City 2030 en la Arena Civica. (ANSA).