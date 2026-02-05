Milán-Cortina 2026: Travis Kelce solidario con familia de jugadora de hockey

Edwards, primera mujer de color que integra la selección estadounidense de hockey sobre hielo, contará con el aliento de 14 familiares durante Milán-Cortina 2026.

La jugadora oriunda de Cleveland Heights (Ohio), forma parte de la selección estadounidense que debutará contra República Checa en el torneo femenino de hockey sobre hielo de Milán-Cortina 2026.

Los padres de Edwards lanzaron una campaña para recaudar dinero para su viaje y alojamiento en Italia. El objetivo era reunir 50.000 dólares.

Sin embargo, gracias a la donación de 10.000 dólares de los hermanos Kelce, llegaron a reunir un total de 60.000 dólares.

"Siempre he sido un gran fan suyo desde pequeño. Somos del mismo pueblo. Travis era un chico muy popular e importante. Es un gran atleta, pero he descubierto que es aún mejor persona, lo cual es genial", destacó Edwards sobre el jugador de los "Chiefs".

Edwards jugará como defensa en el equipo olímpico, pero también cuenta con excelentes estadísticas como delantera en la Universidad de Wisconsin, donde terminó la temporada universitaria 2023-24 con 56 conquistas en 41 partidos, mientras que en la 2024-25 sumó 35 goles y 36 asistencias en igual cantidad de presentaciones.

Asimismo, Edwards se convirtió en el Mundial de 2024 que disputó con solo 20 años en la mujer más joven en ser nombrada "Jugadora Más Valiosa". (ANSA).