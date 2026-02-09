Milán-Cortina 2026: Triunfo de Italia ante EE. UU. en torneo de curling

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 09 FEB - Los italianos Amos Mosaner y Stefania Constantini sellaron el triunfo por 7-6 contra Estados Unidos por 7-6 en el último partido de todos contra todos del torneo de curling de dobles mixtos de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

Este resultado no afectó su clasificación a semifinales, pero dejó a los italianos en el segundo lugar del grupo, empatados en puntos con Estados Unidos, al cual la pareja "azzurra" supera por el duelo entre sí.

Italia y Estados Unidos volverán a verse las caras más tarde en semifinales, instancia en la que Gran Bretaña se medirá con Suecia en la otra parte del cuadro. (ANSA).