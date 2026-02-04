Milán-Cortina 2026: Triunfos de Canadá y Suecia

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 04 FEB - Suecia, Suiza, Gran Bretaña y Canadá celebraron en sus respectivos partidos contra Corea del Sur, Estonia, Noruega y República Checa en partidos correspondientes al torneo mixto de curling, que abrió la actividad de los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026, cuya ceremonia inaugural oficial se celebrará el viernes 6.

El primer partido oficial de la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales registró el triunfo por 10-3 de Suecia ante Corea del Sur en el estadio de Cortina D'Ampezzo, donde el juego se detuvo durante unos minutos debido a problemas técnicos con el sistema de iluminación.

"Hubo una breve interrupción de la competición en el Estadio Olímpico de Curling de Cortina tras un corte de electricidad temporal. El corte duró aproximadamente tres minutos. El suministro eléctrico se restableció de inmediato y las competiciones se reanudaron según lo previsto", se lee en un comunicado emitido por la Fundación Milán-Cortina 2026 sobre el incidente registrado durante el partido entre Suecia y Corea del Sur.

También Canadá protagonizó un cómodo debut, pues se impuso por 10-5 ante República Checa sin la necesidad de disputar el último set, mientras que Gran Bretaña superó por 8-6 a Noruega al cabo de 8 mangas, la misma cantidad que Suiza precisó para vencer por 9-7 a Estonia. (ANSA).