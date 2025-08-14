LA NACION

Milán-Cortina 2026: últimos retoques a la Villa Olímpica

Albergará a más de 600 atletas durante los Juegos Invernales

Las obras abarcaron la histórica Escuela Alpina de la Guardia de Finanzas, con la renovación de cuatro áreas existentes y la construcción de un nuevo pabellón.

La Villa Olímpica, según un comunicado del ministerio, ofrecerá 300 habitaciones dobles, diseñadas con criterios vanguardistas y sostenibles.

Tras los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2026, las obras proporcionarán a la Guardia de Finanzas más espacio para sus estudiantes e instalaciones adecuadas para albergar reuniones, retiros deportivos e iniciativas para jóvenes atletas y estudiantes de toda la provincia y del extranjero.

El texto del Ministerio de Transporte e Infraestructura destacó que, gracias al compromiso de todas las administraciones implicadas, la Villa Olímpica quedará como un legado tangible para la zona, fortaleciendo el vínculo entre el deporte, la educación y la comunidad local. (ANSA).

