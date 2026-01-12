Milán-Cortina 2026: una muestra celebra en Verona los Juegos Invernales

La exposición reúne los Juegos Olímpicos del "Renacimiento" de 1956 y la edición prevista este año, ambos caracterizados por un enfoque en las nuevas tecnologías y la sostenibilidad.

Se trata de un hilo conductor común: la extraordinaria belleza natural, el espíritu deportivo, el turismo y la cultura.

La exposición presenta una combinación de entornos multimedia inmersivos y objetos históricos, incluyendo una antorcha olímpica original de 1956 junto a la de 2026, un bobsleigh de la década de 1950, carteles y fotografías, planos y maquetas de instalaciones deportivas y estructuras relacionadas, desde carreteras hasta centros comerciales.

La narrativa está acentuada por varios vídeos de época, incluyendo noticiarios y películas del Instituto Luz, que narran la épica vida turística y social de Cortina d'Ampezzo y los protagonistas de los primeros Juegos Olímpicos celebrados al pie de las Tofane.

La exposición, comisariada por el arquitecto Ugo Soragni y promovida por la región Véneto, el Ayuntamiento de Cortina d'Ampezzo, Longarone Fiere Dolomiti, la Fondazione Cortina, Venicepromex y el Sistema Cameral Véneto, se estructura en seis espacios diferentes.

Se trata de temas dedicados a "El paisaje de las Dolomitas y el valle de Ampezzo", "La Reina de las Dolomitas entre naturaleza, deporte y vida social", "Cortina 1956: las olimpiadas del renacimiento", "La inauguración de los Juegos: entre la tradición y las nuevas tecnologías de la comunicación", "Las competiciones, los protagonistas, las victorias" y "Cortina 2026: las olimpiadas verdes".

A la inauguración, que estará abierta al público de forma gratuita hasta el 8 de febrero, asistieron Diego Ruzza, concejal de Transportes, Movilidad y Obras Públicas de la región Véneto; Paolo Arena, presidente de la Cámara de Comercio de Verona.

También dijeron presente Stefano Umberto Longo, titular de la Fondazione Cortina; Franco Conzato, vicepresidente de Longarone Fiere Dolomiti y consejero delegado de Venicepromex; Damiano Tommasi, alcalde de Verona; Flavio Massimo Pasini, presidente de la provincia de Verona; y Ugo Soragni, comisario de la exposición. (ANSA).