Milán-Cortina 2026: una multitud recibió a la antorcha en la Piazza del Duomo

Ciudadanos y turistas aplaudieron a la bailarina Nicoletta Manni, estrella del Teatro de La Scala, al final del relevo que cruzó el centro de Milán, que del viernes 6 al domingo 22 albergará la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales

Tras un viaje de más de 12.000 kilómetros, la antorcha, que partió de Olimpia el 26 de noviembre de 2025, llegó a Milán, donde tocó algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad

A lo largo del recorrido, cientos de milaneses se congregaron para ver pasar a los portadores de la antorcha, convirtiendo el evento en una celebración colectiva

Entre los portadores de la antorcha se encontraban el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio; el chef Carlo Cracco; el DT del Inter, el rumano Christian Chivu; el cantante Mahmood y las ex tenistas Flavia Pennetta y Francesca Schiavone

La jornada registró incidentes menores, pues dos activistas de Greenpeace aparecieron durante la ceremonia en la Piazza del Duomo con una maqueta de los anillos olímpicos y un lema contra Eni

Asimismo, a lo largo del recorrido por los alrededores aparecieron un par de carteles contra el gobierno iraní, y en Sesto San Giovanni fueron colocados en algunas paredes carteles que decían "La llama olímpica está manchada de sangre, Israel fuera de los Juegos Olímpicos"

Además, en la Via Ripamonti de Milán y otras calles, aparecieron lemas y carteles de "Fuera hielo", reflejando la protesta global contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante Milán-Cortina 2026

A su vez, un centenar de estudiantes se manifestó frente a las puertas de la Universidad de Milán coreando consignas como "Libertad, Palestina Libre!" y protestan contra la participación de Israel en los Juegos Olímpicos Invernales 2026

