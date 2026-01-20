Milán-Cortina 2026: una multitud recibió a la antorcha en Vicenza

El pebetero olímpico se encendió en la Piazza dei Signori, en el corazón de Vicenza, que albergó el paso de la llama durante 1 hora.

Partiendo del barrio de Stanga, la procesión se dirigió luego hacia el centro, pasando por Viale della Pace (visitó la entrada del cuartel Ederle, una de las dos bases estadounidenses en la ciudad) y luego llegando al centro histórico por Contrá XX Settembre y Levá degli Angeli (a tiro de piedra del Teatro Olímpico), antes de entrar en el céntrico Corso Palladio (el cual recorrió en su totalidad) y luego dirigirse hacia la Basílica Palladiana, donde fue recibida por una gran multitud.

Las más de 50.000 personas saludaron y aplaudieron la antorcha a su paso por el municipio, en cuyo tramo final fue portada por tres estafetas seleccionados por la administración local, a los que se unió Renzo Rosso, empresario y fundador del Grupo OTB, así como mecenas del gobierno regional de Vicenza.

Los cuatro últimos estafetas fueron los campeones olímpicos Gelindo Bordin (ganador de la maratón de Seúl 1988), Gabriella Dorio (medallista de oro en los 1.500 metros llanos de Los Ángeles 1984), luego Rosso y, finalmente, Mario Vielmo, alpinista que ha escalado los catorce picos de 8.000 metros del mundo y tuvo el honor de encender el pebetero.

La etapa vicentina de la antorcha se llevó a cabo en la "City Celebration", ubicada en el centro de la ciudad, y continuó hasta la noche con la participación de numerosos atletas locales, tanto del pasado como del presente, que compitieron en alguna edición de los Juegos Olímpicos, de invierno o de verano.

La antorcha partirá desde el centro de Vicenza, rumbo a Schio, ascendiendo luego hacia la meseta de Asiago y descendiendo por la ladera opuesta, pasando por Marostica y Bassano del Grappa antes de entrar en la región de Pádova, donde se espera que por la tarde llegue a Prato della Valle. (ANSA).