Milan-Cortina 2026: Vance y Rubio en Milán para la apertura

D. Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio, llegaron a Italia el jueves para asistir a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo, que se realizará este viernes.

El avión de Vance aterrizó poco después de las 10:30 a. m. (hora local) en el aeropuerto de Milán-Malpensa, rodeado de fuertes medidas de seguridad. Toda la Terminal 1 estuvo cerrada después del aterrizaje del avión para el desembarco de la delegación, que incluye a la esposa de Vance, Usha.

El vicepresidente se alojará en un hotel Sheraton cerca del aeropuerto. El avión de Rubio aterrizó en Malpensa poco después de las 9. Ambos representarán al presidente Donald Trump en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, programada para el viernes en el legendario estadio San Siro de Milán.

En los últimos días, las noticias sobre la presencia de agentes de Inmigración y Protección Fronteriza (ICE) en el equipo de seguridad estadounidense para los Juegos han causado controversia en Italia, tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Minneapolis en enero.

El gobierno italiano, sin embargo, aseguró que los oficiales del ICE no tendrán un papel operativo en los Juegos Olímpicos y sólo actuarán en el intercambio de información de inteligencia con las autoridades locales, con sede en el Consulado de Estados Unidos en Milán. (ANSA).