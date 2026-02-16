Milán-Cortina 2026: Vicepresidenta del COI quiere a atletas en toma de decisiones

"Los campeones deben estar en todas partes, incluso en los niveles más altos de toma de decisiones, en la cúpula de las federaciones y los comités nacionales", afirmó El Moutawakel desde Casa Italia, Milán.

"Hoy podemos ver que el COI ha progresado porque en París la participación de hombres y mujeres fue del 50-50, y ahora en los Juegos Olímpicos de Invierno de Italia estamos en el 47,9%", destacó El Moutawakel.

"Es un resultado extraordinario, logrado gracias al compromiso del COI y sus socios. Pero el esfuerzo de todos es necesario, porque el telón de los Juegos cae el 22 de febrero, pero también debe dejarse un legado en este tema", enfatizó.

El Moutawakel hizo historia en el liderazgo femenino del deporte, pues fue la primera atleta de Marruecos seleccionada para competir en Los Ángeles de 1984, donde ganó la medalla de oro en los 400 metros con vallas.

Se trató de una victoria histórica, ya que fue la primera medalla de oro de Marruecos, la primera para una atleta africana y la primera para una mujer musulmana en unos Juegos Olímpicos.

El Moutawakel, de 63 años, se retiró como atleta a una edad temprana y dedicó su vida a fortalecer la presencia de la mujer en el deporte.

"En este momento, Italia está en el corazón del movimiento olímpico, su corazón palpitante, con tantas mujeres excepcionales que han hecho historia, atletas con el mismo coraje y determinación que sus colegas masculinos", ponderó El Moutawakel.

Si miramos a Italia, la paridad de género en la gestión deportiva aún está lejos de lograrse: considerando el período 2025-2028, sólo 2 de las 40 federaciones deportivas del país están dirigidas por mujeres.

En los comités regionales del CONI, sólo 1 de los 21 presidentes es mujer; 50 de los 168 gobiernos regionales son mujeres; y el 14% de los consejos regionales son mujeres, con 174 mujeres y 1.114 hombres.

"La incorporación del componente femenino demostró generar cambios significativos en las organizaciones, y tenemos la gran responsabilidad de demostrar que esto es posible", observó Diana Bianchedi, directora de Estrategia, Planificación y Legado de la Fundación Milán-Cortina 2026.

"Hemos llevado a cabo los Juegos con una estructura 50% femenina, y no fue casualidad; fue una decisión que comenzó desde el primer día, y la tomamos junto con nuestros colegas y voluntarios, que son 51% mujeres", agregó Bianchedi.

A su vez, Cecilia D'Angelo, directora regional del CONI y responsable del proyecto 21 Etapas, resaltó que "las atletas femeninas ganan mucho, pero en términos de representación, aún existe una brecha significativa".

"Esperamos que la igualdad de género sea uno de los grandes legados intangibles que Milano Cortina dejará a nuestro país, para transformar también la gestión del deporte", concluyó D'Angelo. (ANSA).