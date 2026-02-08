Milán-Cortina 2026: Victoria de Francia en posta mixta de biatlón

Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot y Julia Simon frenaron el cronómetro en 1'04"15,5 y conquistaron la prueba de 6 kilómetros, en la que los italianos Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer y Lisa Vittozzi completaron el recorrido en 1'04"41,3.

Los alemanes Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt y Franziska Preub completaron el podio con un registro de 1'05"20,8 en una Biathlon Arena que estuvo colmada por 19.000 espectadores.

"Estuve más nerviosa de lo habitual en la última etapa, pero logré correr un buen relevo y estoy contenta", dijo Vittozzi en diálogo con la RAI.

"Sólo tenemos que seguir así. Hemos tenido una carrera de seis hombres y todavía hay mucho potencial", enfatizó a su vez Giacomel.

Por su parte, Wierer explicó: "No fue fácil. Sabíamos que teníamos buenas posibilidades, y por eso es aún más difícil.

Estaba muy nerviosa, pero a pesar de todo, hicimos una excelente actuación. Intentaremos disfrutar al máximo de este momento", concluyó.

La medalla de plata de Giacomel, Hofer, Wierer y Vittozzi fue celebrada en redes sociales por el ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi.

"Medalla de plata para nuestro relevo mixto de biatlón. El segundo día de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 parece interminable, con el equipo italiano sumando ya seis medallas", escribió Abodi.

"El segundo puesto es fruto de la hazaña de Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer y Lisa Vittozzi, quien dejó a Italia con la palma en el podio en la última etapa, demostrando el trabajo de sus compañeras", destacó el ministro de Deportes y Juventud en X.

"­Qué hermosa es esta disciplina, donde el corazón late fuerte al esquiar y debe bajar el ritmo al disparar, donde el control y la concentración son esenciales, e Italia es un ejemplo de excelencia! ­Felicitaciones a un equipo que transmite emoción!", concluyó Abodi. (ANSA).