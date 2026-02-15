Milán-Cortina 2026: Vittozzi ganó primer oro histórico para Italia en biatlón

Vittozzi, que había finalizado en el segundo puesto de la posta mixta con sus compatriotas Tommaso Giacomel, Lukas Hofer y Dorothea Wierer, se impuso con un tiempo de 30'11"8, con el que antecedió a la noruega Maren Kirkeeide (30'40"6) y a la finlandesa Suvi Minkkinen (30'46"1).

"No puedo creerlo, estoy tan feliz. Estoy tan orgullosa de mí misma, sentí escalofríos en los últimos kilómetros. Es un sueño hecho realidad. Me faltaba esta medalla y la conseguí. Me emociono muchísimo", declaró Vittozzi desde Anterselva, donde ganó el primer oro olímpico en la historia del biatlón italiano.

"Llevo mucho tiempo buscando esta medalla. No pensé que ganaría el oro porque el nivel de las competidoras era altísimo. Tuve un buen desempeño en el campo de tiro. Estuve muy tranquila", agregó la atleta italiana de 31 años.

"Después de la carrera de ayer no estaba muy satisfecha, ya que 40 segundos son muchos, pero intenté correr mi carrera. Sabía que las demás eran rápidas con los esquís, pero aun así intenté correr la carrera de cabeza. La experiencia jugó un papel importante hoy", concluyó Vittozzi, quien recuperó cuatro posiciones respecto de la prueba individual de la víspera.

La victoria de Vittozzi fue celebrada en redes sociales por el ministro de Deportes y Juventud de Italia, Andrea Abodi: "La medalla de oro de Lisa en Anterselva no sólo aumenta el medallero italiano, que ya suma 22, sino que también le permite acceder a la gloria olímpica", destacó.

"­Qué triunfo para la gran Lisa Vittozzi y para el biatlón italiano, una disciplina maravillosa que combina rendimiento, concentración y precisión! En su persecución, se acercó a la meta con tenacidad y claridad, dejando atrás a todas sus rivales, y la cruzó tras una carrera limpia, antes de desplomarse de felicidad", agregó Abodi.

"Un domingo que pasará a la historia del deporte italiano.

Gracias, Monna Lisa", completó el ministro desde su cuenta de X en alusión a las 22 medallas (8 doradas, 4 de plata y 10 de bronce) de la delegación "azzurra" en Milán-Cortina 2026, donde se ubica en el segundo puesto sólo detrás de Noruega (11, 6 y 7). (ANSA).