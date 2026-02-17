Milán-Cortina 2026: Vonn agradeció a Italia por su atención

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 17 FEB - La esquiadora estadounidense Lyndsey Vonn retornó a su país y agradeció en redes sociales la atención médica que recibió en Italia, donde fue sometida a cuatro operaciones luego de la espectacular caída que protagonizó en los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026.

"Muchísimas gracias a todos en Italia por cuidarme", escribió Vonn en su cuenta de X al regresar a Estados Unidos tras haber estado internada en el Hospital Ca' Foncello de Treviso, donde fue operada cuatro veces para remediar la lesión que sufrió en su pierna izquierda durante la prueba de descenso libre de Milán-Cortina 2026.

"No me he levantado en más de una semana. He estado en una cama de hospital inmóvil desde la carrera. Y aunque todavía no puedo ponerme de pie, volver a casa es una sensación increíble", aseguró la esquiadora de 41 años.

A continuación, Vonn publicó un video en su cuenta de Instagram para resumir su estancia en el hospital de Treviso, grabado por su hermana Karin Kindow.

"Gracias a mis amigos, mi familia, mi equipo y a todo el personal médico que me está devolviendo la vida. Poco a poco estoy volviendo a la vida, a lo básico y a las cosas sencillas que más importan", destacó Vonn.

"Sonriendo. Riendo. Amando. Este video me hizo llorar de inmediato y me llenó el corazón. Los quiero mucho", concluyó la esquiadora estadounidense, quien será sometida a cuatro nuevas operaciones en su país.

Vonn, quien sufrió una fractura de fémur en la pierna izquierda durante la caída que padeció el domingo 8 en la prueba de descenso libre femenina, volvió al ruedo después de anunciar su retiro en 2019.

La estadounidense había confirmado su presencia en Milán-Cortina 2026 pese a la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda que sufrió mientras competía en la prueba de descenso libre de la Copa del Mundo en Crans Montana. (ANSA).