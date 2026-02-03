Milán-Cortina 2026: Vonn confirmó su presencia

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 03 FEB - La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn confirmó su presencia en los Juegos Olímpicos Invernales de Milán-Cortina 2026 pese a la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda que sufrió mientras competía en la prueba de descenso libre en Crans Montana.

"También sufrí una contusión ósea y roturas de menisco. Tras consultas exhaustivas con médicos, terapia intensiva, pruebas físicas y un día de esquí hoy, he decidido que estoy en condiciones de participar en el descenso olímpico el domingo", explicó Vonn en redes sociales.

"Intenté ponerme los esquíes, me siento estable. El domingo quiero competir. A pesar de las lesiones, mi rodilla está estable, no hay inflamación y mis músculos funcionan y responden como deberían. Obviamente, seguiré evaluando la situación con mi equipo médico", aclaró la estadounidense.

"Sé cuáles eran mis posibilidades en estos Juegos Olímpicos antes del accidente, y aunque ahora no sean las mismas, todavía tengo una oportunidad. Mientras tenga esa oportunidad, no perderé la esperanza. ­No me rendiré! Esto no ha terminado", completó Vonn.

La estadounidense se lesionó la rodilla izquierda en un mal aterrizaje al finalizar un salto en Crans Montana el pasado 30 de enero, tras el cual terminó impactando contra las redes de protección, sin que se le hubiesen soltado los esquíes, y fue inmediatamente socorrida luego del incidente, previo al cual otras dos colegas habían corrido la misma suerte.

Vonn, de 41 años y quien volvió a la actividad en 2024 luego de su retiro en 2019, se puso de pie de inmediato y se tomó la rodilla izquierda, luego de lo cual fue trasladada en helicóptero hacia un hospital para ser atendida.

El accidente ocurrió en el que debía ser su último ensayo previo al inicio de Milán-Cortina 2026, cuya ceremonia inaugural se realizará el viernes 6 y a los que llegaba como candidata a lograr medallas, como el oro que celebró en la prueba de descenso en Vancouver 2010, donde también sumó bronce en SuperG, como lo hizo en descenso ocho años después en Pyeongchang.

Vonn, dominadora en esta temporada en la que logró dos victorias y cinco podios en ocho competencias disputadas, se despedirá de los Juegos Olímpicos en Milán-Cortina 2026 luego de haberse perdido los de Sochi 2014 justamente por una lesión de rodilla.

La estadounidense ofreció una conferencia de prensa en Cortina D'Ampezzo luego de haber testeado su rodilla en la pista Olympia delle Tofane de cara a la competencia de descenso libre prevista el domingo 8 en la apertura del calendario de las pruebas de esquí alpino femenino de Milán-Cortina 2026.

"Me rompí el ligamento cruzado anterior izquierdo, pero intentaré competir de todos modos, con la ayuda de una férula.

No era lo que quería; llegué a Cortina con otras perspectivas, en la pista donde gané 12 veces. Sé cuáles eran mis posibilidades antes de este último accidente, y las sé ahora", reiteró Vonn, quien lleva una prótesis de titanio en su rodilla derecha por accidentes anteriores.

"Me he caído muchas veces en mi carrera y siempre me he levantado", añadió la estadounidense, que mañana volverá a probar la pista en la que acumuló 12 de sus 84 victorias en la Copa del Mundo y donde también ganó 6 carreras de descenso y otras 6 de supergigante.

El jueves 5 y el viernes 6 están programadas las pruebas cronometradas oficiales que permitirán participar en la carrera prevista el domingo 8.

Vonn también manifestó su intención de intentar competir en la prueba combinada por equipos del martes 10 y consta de dos etapas: descenso y eslalon, con dos competidoras.

También intentará tomar la salida en el supergigante el jueves 12, si su condición lo permite, tras las dos pruebas oficiales y las dos carreras de descenso. (ANSA).