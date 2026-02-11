Milán-Cortina 2026: Vonn evoluciona tras tercera operación

"Hoy me operaron por tercera vez y fue todo un éxito. El éxito de hoy tiene un significado completamente diferente al de hace unos días. Estoy progresando, y aunque es lento, sé que estaré bien", publicó Vonn en redes sociales.

La esquiadora estadounidense de 41 años agradeció a "todo el increíble personal médico, amigos y familiares que han estado a mi lado, y a todas las personas del mundo por su apoyo y muestras de cariño".

"Finalmente, felicitaciones a mis compañeras de equipo y a todos los atletas del equipo estadounidense que me inspiran y me dan motivos para celebrar", completó Vonn, quien incluso publicó una imagen en la que se la ve acostada en una cama de su habitación del Hospital Ca' Foncello de Treviso.

Vonn debió ser sometida a una doble operación para reparar una fractura de fémur en la pierna izquierda tras la espectacular caída que protagonizó el pasado domingo 8 durante la prueba de descenso libre de Milán-Cortina 2026 que ganó su compatriota Breezy Johnson.

La estadounidense reconoció al día siguiente de su caída que su sueño olímpico "no terminó como lo había soñado" luego que su padre, Alan Kildow, comentara que la caída en Milán-Cortina 2026 finalizó la exitosa carrera de la esquiadora.

Vonn fue intervenida primero para la estabilización de una fractura en su pierna izquierda, según anunció la Dirección de la Autoridad Sanitaria Local de Treviso (ULSS 2).

A continuación, fue sometida a una doble cirugía para reparar una fractura de fémur en la pierna izquierda mediante fijación externa en el Hospital Ca' Foncello de Treviso, adonde Vonn había sido trasladada en helicóptero desde el Hospital Codivilla de Cortina d'Ampezzo.

Vonn, que volvió a la actividad en 2024 luego de su retiro en 2019, había confirmado su presencia en Milán-Cortina 2026 pese a la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda que sufrió mientras competía en la prueba de descenso libre en Crans Montana.

La estadounidense se había lesionado la rodilla izquierda en un mal aterrizaje al finalizar un salto en Crans Montana el pasado 30 de enero, tras el cual terminó impactando contra las redes de protección, sin que se le hubiesen soltado los esquíes, y fue socorrida de inmediato luego del incidente, previo al cual otras dos colegas habían corrido la misma suerte.

Vonn había llegado a Milán-Cortina 2026 como candidata a lograr medallas, como el oro que celebró en la prueba de descenso en Vancouver 2010, donde también sumó bronce en SuperG, como lo hizo en descenso ocho años después en Pyeongchang.

La estadounidense, que esta temporada logró dos victorias y cinco podios en ocho competencias disputadas, se había perdido los Juegos Olímpicos Invernales de Sochi 2014 justamente por una lesión de rodilla.

Vonn, quien lleva una prótesis de titanio en su rodilla derecha por accidentes anteriores, había acumulado en la pista Olympia 12 de sus 84 victorias en la Copa del Mundo además de haber ganado 6 carreras de descenso y otras 6 de supergigante.

"La grandeza y el desamor conviven. No se puede alcanzar la grandeza sin rozar el fracaso", publicó en redes sociales el actor Arnold Schwarzenegger para Vonn, quien difundió el mensaje del ex gobernador de California.

"Después de estos Juegos Olímpicos, Lindsey no se irá a casa con una medalla. Pero sí con el corazón de una campeona. Ha demostrado que crecer significa sentirse cómodo en el filo de la navaja entre la victoria y la derrota. Nos enseñó a vivir, no sólo a existir. No hay medalla para eso", enfatizó Schwarzenegger.

El actor de origen austríaco respondió luego a las críticas que Vonn recibió tras su decisión de competir a pesar de su condición física precaria: "No odien desde afuera del campo.

Arriésguense, pónganse a prueba. Puede que fracasen, pero incluso el fracaso en la arena es mejor que una vida pasada al margen. Es hora de empezar a vivir", remarcó. (ANSA).