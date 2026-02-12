Milán-Cortina 2026: Vonn felicitó a Brignone

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 12 FEB - La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn felicitó a su colega italiana Federica Brignone, quien a sólo 315 días del tremendo accidente que sufrió mientras se preparaba para la vigésima quinta edición de los Juegos Olímpicos Invernales, conquistó su primer oro olímpico en la prueba de Super-G y el quinto para la delegación "azzurra" en Milán-Cortina 2026

"What a comeback! (­Qué retorno!)", publicó en redes sociales Vonn luego del triunfo de Brignone, que a los 35 años celebró una victoria olímpica pese a la grave lesión que sufrió mientras se entrenaba y que puso en duda su presencia en Milán-Cortina 2026

Vonn, de 41 años, felicitó a Brignone a través de un mensaje que publicó en su cuenta de Instagram desde la cama de su habitación del Hospital Ca' Foncello de Treviso, donde fue sometida a 3 operaciones tras la grave caída que sufrió durante la competencia de descenso libre de Milán-Cortina 2026 del pasado domingo 8

"Además de ser una campeona que representa la historia del esquí femenino, Lindsey Vonn ha demostrado una gran sensibilidad, expresando públicamente sus felicitaciones al personal médico y de enfermería del hospital Cá Foncello de Treviso", destacó en tanto el presidente de la región Véneto, Alberto Stefani, al comentar las publicaciones de agradecimiento de la esquiadora estadounidense

"También le estoy muy agradecida en nombre de todo el personal sanitario que la atiende y que merece este agradecimiento global", agregó Stefani sobre Vonn, quien ayer aseguró estar "realizando progresos" luego de haber sido sometida a una tercera operación después de la espectacular caída que protagonizó en la prueba de descenso libre de Milán-Cortina 2026

Vonn, que volvió a la actividad en 2024 luego de su retiro en 2019, había confirmado su presencia en Milán-Cortina 2026 pese a la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda que sufrió mientras competía en la prueba de descenso libre en Crans Montana

La estadounidense debió ser sometida a una doble operación para reparar una fractura de fémur en la pierna izquierda tras la espectacular caída que protagonizó durante la prueba que ganó su compatriota Breezy Johnson

Vonn reconoció al día siguiente de su caída que su sueño olímpico "no terminó como lo había soñado" luego que su padre, Alan Kildow, comentara que la caída en Milán-Cortina 2026 finalizó la exitosa carrera de la esquiadora

La esquiadora norteamericana fue intervenida primero para la estabilización de una fractura en su pierna izquierda, según anunció la Dirección de la Autoridad Sanitaria Local de Treviso (ULSS 2)

A continuación, fue sometida a una doble cirugía para reparar una fractura de fémur en la pierna izquierda mediante fijación externa en el Hospital Ca' Foncello de Treviso, adonde Vonn había sido trasladada en helicóptero desde el Hospital Codivilla de Cortina d'Ampezzo

"Lo que hicieron por una campeona famosa lo hacen con la misma profesionalidad y compromiso con cada paciente que atienden. De hecho, toda la organización sanitaria implementada por la región del Véneto para Milán-Cortina 2026 está demostrando ser excelente", enfatizó Stefani

"Hasta la fecha, si también hubiera un medallero para estos aspectos, Paolo Rosi, director regional de atención médica para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y Giuseppe Dal Ben, comisionado de la autoridad sanitaria local de los Dolomitas, junto con todos sus colaboradores, tanto con uniforme médico como sin él, estarían en el podio", insistió

"Todo esto con un plan específico, debidamente calibrado para una red de emergencias reforzada conectada con los hospitales de Belluno, Treviso, Codivilla y Verona", resaltó el presidente de la región Véneto

"De ahora en adelante, espero que todos estos directivos, sanitarios y enfermeros permanezcan inactivos el mayor tiempo posible, lo que significaría que nadie resultara tan perjudicado como para requerir su intervención y que los titulares fueran sólo para los atletas y sus medallas", completó Stefani. (ANSA)