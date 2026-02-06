Milán-Cortina: Amenaza ucraniana

El Comité Olímpico Internacional (COI) autorizó a 13 atletas rusos y a siete bielorrusos a competir en la cita sin bandera ni símbolos que los identifiquen con sus países, después de cotejar que no apoyaron la guerra que estalló con Ucrania en febrero de 2022 y que cumplen con determinados requisitos.

Para poder participar, esos atletas debieron firmar un compromiso que contempla el "el compromiso de respetar la Carta Olímpica" y respaldar "la misión de paz del movimiento olímpico".

"No estoy de acuerdo con esos criterios y creo que muchos atletas ucranianos tampoco lo están", explicó Heraskevych, de 27 años, en diálogo con CNN Sports, a hora del inicio de las ceremonias inaugurales de los Juegos de Milán-Cortina, la principal de las cuales se celebrará en el estadio Giuseppe Meazza.

Al anunciar una posible manifestación de protesta, el atleta ucraniano destacó: "Sé que corremos el riesgo de ser sancionados o suspendidos por el COI si lo hacemos, pero creo que es lo correcto porque debes luchar por tu verdad y si sientes que algo no es justo, debes sostener tu opinión", agregó.

Heraskevych había acaparado la atención de los medios hace cuatro años durante los Juegos de Invierno que se celebraron en Pekín, cuando desplegó una bandera de grandes dimensiones que decía "No a la guerra en Ucrania" tras el estallido del conflicto bélico con Rusia. (ANSA).