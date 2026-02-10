Milán-Cortina: Así está el medallero

Son 11 las que sumó la delegación "azzurra" hasta el momento y los dos oros (el primero lo aportó Francesca Lollobrigida el sábado en los 3 mil metros con récord olímpico) cosechados igualan la cantidad que celebró en Pekín 2022, cuando sumó un total de 17 medallas.

En esta edición, la delegación anfitriona suma dos doradas, dos plateadas y siete bronces que la ubican en el quinto lugar del medallero general encabezado por Noruega, que celebró seis títulos olímpicos, dos plateadas y cuatro bronces para un total de 12 medallas.

La secundan Alemania y Suiza, con tres oros cada una, aunque la delegación teutona sumó dos plateadas y un bronce (una medalla de plata más que la helvética). Ambas marchan por delante de Austria, que celebró dos doradas y tres plateadas hasta el momento.

Con apenas cuatro jornadas disputadas y a falta de otras 12, Italia igualó su quinta mejor participación en los Juegos de Invierno, superada por las 20 medallas que conquistó en Lillehammer 1994 (siete oros, cinco platas y ocho bronces), las 17 de Pekín 2022 (dos oros, siete platas y ocho bronces), las 14 de Albertville 1992 (cuatro oros, seis platas y cuatro bronces) y las 13 de Salt Lake City 2002 (cuatro oros, cuatro platas y cinco bronces).

Así está el medallero País Oro Plata Bronce Total.

Noruega 6 2 4 12.

Alemania 3 2 1 6.

Suiza 3 1 1 5.

Austria 2 3 0 5.

Italia 2 2 7 11.

Japón 2 2 4 8.

EEUU 2 2 2 6.

Suecia 2 2 1 5.

Francia 1 2 0 3.

Rep. Checa 1 1 0 2.

Países Bajos 1 1 0 2.

Eslovenia 1 1 0 2.

Canadá 0 1 2 3.

China 0 1 1 2.

Corea del Sur 0 1 1 2.

Nueva Zelanda 0 1 1 2.

Letonia 0 1 0 1.

Polonia 0 1 0 1.

Bélgica 0 0 1 1.

Bulgaria 0 0 1 1. (ANSA)