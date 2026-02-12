Milán-Cortina: Así está el medallero

La delegación "azzurra" suma seis oros y un total de 17 medallas respecto de las siete doradas y las 20 preseas que cosechó en aquella edición, aunque todavía queda mucho camino por recorrer.

El medallero quedó así al final de la sexta jornada: País Oro Plata Bronce Total Noruega 7 2 5 14 Italia 6 3 8 17 Estados Unidos 4 7 3 14 Alemania 4 3 2 9 Suecia 4 3 1 8 Suiza 4 1 2 7 Austria 3 6 3 12 Francia 3 4 1 8 Países Bajos 3 3 0 6 Japón 2 2 6 10 Corea del Sur 1 1 2 4 Rep. Checa 1 1 0 2 Eslovenia 1 1 0 2 Australia 1 0 0 1 Canadá 0 3 4 7 China 0 2 2 4 Nueva Zelanda 0 1 1 2 Letonia 0 1 0 1 Polonia 0 1 0 1 Bulgaria 0 0 2 2 Bélgica 0 0 1 1 Finlandia 0 0 1 1. (ANSA).