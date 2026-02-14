Milán-Cortina: así está el medallero
Al final de una nueva jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno
País Oro Plata Bronce Total Noruega 8 3 7 18
Italia 6 3 9 18
Estados Unidos 4 7 3 14
Francia 4 5 1 10
Alemania 4 4 3 11
Suecia 4 3 1 8
Suiza 4 1 2 7
Austria 3 6 3 12
Japón 3 3 8 14
Países Bajos 3 3 1 7
Rep. Checa 2 2 0 4
Australia 2 1 0 3
Corea del Sur 1 1 2 4
Eslovenia 1 1 0 2
Gran Bretaña 1 0 0 1
Kazajistán 1 0 0 1
Canadá 0 3 4 7
China 0 2 2 4
Polonia 0 2 0 2
Nueva Zelanda 0 1 1 2
Letonia 0 1 0 1
Bulgaria 0 0 2 2
Bélgica 0 0 1 1
Finlandia 0 0 1 1. (ANSA).