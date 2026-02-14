LA NACION

Milán-Cortina: así está el medallero

Al final de una nueva jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno

Milán-Cortina: así está el medallero
Milán-Cortina: así está el medallero

País Oro Plata Bronce Total Noruega 8 3 7 18

Italia 6 3 9 18

Estados Unidos 4 7 3 14

Francia 4 5 1 10

Alemania 4 4 3 11

Suecia 4 3 1 8

Suiza 4 1 2 7

Austria 3 6 3 12

Japón 3 3 8 14

Países Bajos 3 3 1 7

Rep. Checa 2 2 0 4

Australia 2 1 0 3

Corea del Sur 1 1 2 4

Eslovenia 1 1 0 2

Gran Bretaña 1 0 0 1

Kazajistán 1 0 0 1

Canadá 0 3 4 7

China 0 2 2 4

Polonia 0 2 0 2

Nueva Zelanda 0 1 1 2

Letonia 0 1 0 1

Bulgaria 0 0 2 2

Bélgica 0 0 1 1

Finlandia 0 0 1 1. (ANSA).

ANSA
Conforme a
The Trust Project