Milán-Cortina: así está el medallero
Al cerrarse una nueva jornada en los Juegos Olímpicos de Invierno
País Oro Plata Bronce Total Noruega 14 8 9 31
Italia 9 4 11 24
Estados Unidos 6 10 5 21
Países Bajos 6 6 1 13
Alemania 5 8 7 20
Austria 5 8 4 17
Francia 5 7 4 16
Suecia 5 5 2 12
Suiza 5 2 3 10
Japón 4 5 10 19
Canadá 3 4 5 12
Australia 3 1 1 5
Gran Bretaña 3 0 0 3
Rep. Checa 2 2 0 4
Eslovenia 2 1 1 4
Corea del Sur 1 2 3 6
Brasil 1 0 0 1
Kazajistán 1 0 0 1
China 0 3 3 6
Polonia 0 3 1 4
Letonia 0 1 1 2
Nueva Zelanda 0 1 1 2
Georgia 0 1 0 1
Finlandia 0 0 4 4
Bulgaria 0 0 2 2
Bélgica 0 0 1 1 (ANSA)