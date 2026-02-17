LA NACION

Milán-Cortina: así está el medallero

Al cerrarse una nueva jornada en los Juegos Olímpicos de Invierno

País Oro Plata Bronce Total Noruega 14 8 9 31

Italia 9 4 11 24

Estados Unidos 6 10 5 21

Países Bajos 6 6 1 13

Alemania 5 8 7 20

Austria 5 8 4 17

Francia 5 7 4 16

Suecia 5 5 2 12

Suiza 5 2 3 10

Japón 4 5 10 19

Canadá 3 4 5 12

Australia 3 1 1 5

Gran Bretaña 3 0 0 3

Rep. Checa 2 2 0 4

Eslovenia 2 1 1 4

Corea del Sur 1 2 3 6

Brasil 1 0 0 1

Kazajistán 1 0 0 1

China 0 3 3 6

Polonia 0 3 1 4

Letonia 0 1 1 2

Nueva Zelanda 0 1 1 2

Georgia 0 1 0 1

Finlandia 0 0 4 4

Bulgaria 0 0 2 2

Bélgica 0 0 1 1

