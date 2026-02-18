Milán-Cortina: Así está el medallero
Tras una nueva jornada de competencias en la que Italia sumó plata y bronce
Así está el medallero: País Oro Plata Bronce Total Noruega 15 8 10 33. Italia 9 5 12 26. Estados Unidos 7 11 6 24. Francia 6 7 4 17. Países Bajos 6 7 2 15. Suecia 6 6 3 15. Alemania 5 8 8 21. Austria 5 8 4 17. Japón 5 6 11 22. Suiza 5 4 3 12. Canadá 4 4 6 14. Australia 3 2 1 6. Gran Bretaña 3 0 0 3. China 2 3 4 9. Corea del Sur 2 2 3 7. Rep. Checa 2 2 0 4. Eslovenia 2 1 1 4. Brasil 1 0 0 1. Kazajistán 1 0 0 1. Polonia 0 3 1 4. Nueva Zelanda 0 2 1 3. Letonia 0 1 1 2. Georgia 0 1 0 1. Finlandia 0 0 4 4. Bulgaria 0 0 2 2. Bélgica 0 0 1 1. (ANSA).