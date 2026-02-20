LA NACION

Milán-Cortina: Así está el medallero

Tras completarse la antepenúltima jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno

Noruega 17 10 10 37.

Estados Unidos 10 12 7 29.

Italia 9 5 13 27.

Países Bajos 8 7 3 18.

Alemania 6 8 8 22.

Francia 6 8 6 20.

Suiza 6 6 5 17.

Suecia 6 6 4 16.

Austria 5 8 5 18.

Japón 5 7 12 24.

Canadá 4 5 8 17.

China 4 3 5 12.

Corea del Sur 3 4 3 10.

Australia 3 2 1 6.

Gran Bretaña 3 0 0 3.

Rep. Checa 2 2 0 4.

Eslovenia 2 1 1 4.

España 1 0 1 2.

Brasil 1 0 0 1.

Kazajistán 1 0 0 1.

Polonia 0 3 1 4.

Nueva Zelanda 0 2 1 3.

Finlandia 0 1 4 5.

Letonia 0 1 1 2.

Estonia 0 1 0 1.

Georgia 0 1 0 1.

Bulgaria 0 0 2 2.

Bélgica 0 0 1 1 (ANSA)

