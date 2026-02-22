Milán-Cortina: Así está el medallero
A un día para el cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina
Así está el medallero: País Oros Platas Bronces Totales Noruega 18 11 11 40.
Estados Unidos 11 12 9 32.
Países Bajos 10 7 3 20.
Italia 10 6 14 30.
Francia 8 9 6 23.
Alemania 7 9 8 24.
Suiza 6 8 6 20.
Suecia 6 6 4 16.
Austria 5 8 5 18.
Japón 5 7 12 24.
Canadá 5 6 9 20.
China 4 3 6 13.
Corea del Sur 3 4 3 10.
Australia 3 2 1 6.
Gran Bretaña 3 1 0 4.
Rep. Checa 2 2 1 5.
Eslovenia 2 1 1 4.
España 1 0 2 3.
Brasil 1 0 0 1.
Kazajistán 1 0 0 1.
Polonia 0 3 1 4.
Nueva Zelanda 0 2 1 3.
Finlandia 0 1 5 6.
Letonia 0 1 1 2.
Dinamarca 0 1 0 1.
Estonia 0 1 0 1.
Georgia 0 1 0 1.
Bulgaria 0 0 2 2.
Bélgica 0 0 1 1. (ANSA).