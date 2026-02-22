LA NACION

Milán-Cortina: Así está el medallero

A un día para el cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

Milán-Cortina: Así está el medallero
Milán-Cortina: Así está el medallero

Así está el medallero: País Oros Platas Bronces Totales Noruega 18 11 11 40.

Estados Unidos 11 12 9 32.

Países Bajos 10 7 3 20.

Italia 10 6 14 30.

Francia 8 9 6 23.

Alemania 7 9 8 24.

Suiza 6 8 6 20.

Suecia 6 6 4 16.

Austria 5 8 5 18.

Japón 5 7 12 24.

Canadá 5 6 9 20.

China 4 3 6 13.

Corea del Sur 3 4 3 10.

Australia 3 2 1 6.

Gran Bretaña 3 1 0 4.

Rep. Checa 2 2 1 5.

Eslovenia 2 1 1 4.

España 1 0 2 3.

Brasil 1 0 0 1.

Kazajistán 1 0 0 1.

Polonia 0 3 1 4.

Nueva Zelanda 0 2 1 3.

Finlandia 0 1 5 6.

Letonia 0 1 1 2.

Dinamarca 0 1 0 1.

Estonia 0 1 0 1.

Georgia 0 1 0 1.

Bulgaria 0 0 2 2.

Bélgica 0 0 1 1. (ANSA).

ANSA
Conforme a
The Trust Project