Milán-Cortina: Brignone confirmada

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 07 FEB - La italiana Federica Brignone confirmó su presencia mañana en el equipo "azzurro" que competirá en la prueba descenso libre de esquí alpino que se celebrará en la pista Olimpia delle Tofane, de Cortina D'Ampezzo, despejando las dudas que generó su imagen con una bolsa de hielo sobre la rodilla después de participar como abanderada en una de las ceremonias de apertura de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina, el viernes.

"Antes de la medianoche estaba en la habitación porque tenía la rodilla inflamada y debí ponerme hielo. Estaba en crisis porque no lograba doblar la pierna", confesó la atleta de 35 años, que sufrió una grave lesión en abril que puso en duda su participación en esta edición de los Juegos, al explicar también que por esa dolencia fue trasladada en andas por su colega Amos Mosaner durante la ceremonia.

"Pobrecito, debo haberle destruido la espalda", agregó Brignone, al confesar que la emoción que sintió por haber sido la abanderada de la delegación en Cortina D'Ampezzo le impidió conciliar el sueño: "Cuando regresé a mi habitación no podía dormir de la emoción que me embargaba. Estaba muy excitada y no sé a qué hora logré dormirme, pero creo que fue después de la medianoche".

"Todos los días, después de esquiar, si no hago la fisioterapia, no consigo hacer gimnasia; si no hago fisioterapia después de la gimnasia, cojeo, y luego, estando de pie caminando toda la tarde como ayer, cojeando. Es mucho trabajo", comentó al confirmar su presencia en el equipo femenino de descenso libre que completan sus colegas Sofia Goggia, Nicol Delago y Laura Pirovano.

La formación "azzurra" fue confirmada oficialmente después de la segunda prueba realizada por la mañana, segunda también para Brignone en su carrera en esta disciplina tras su abandono en los Juegos de Pyeongchang 2018, y primera desde que se lesionó mientras se entrenaba para participar en esta edición, que la verá en acción mañana en una pista inaugurada hace 70 años para la anterior disputada en Cortina D'Ampezzo en 1956.

Mientras participaban en esa prueba hoy, Goggia, Pirovano y Delago se hicieron un tiempo para observar en sus teléfonos celulares las imáganes de la competencia masculina de esta especialidad en la que los italianos Giovanni Franzoni y Dominik Paris aportaron las primeras medallas para Italia en la cita, al lograr plata y oro en Bormio.

Goggia comentó luego: "Hoy hice un 80 por ciento en pista de lo que había planeado. El 20 por ciento restante lo guardo para mañana, cuando intentaré hacer una prueba prefecta", explicó tras finalizar la segunda prueba de descenso libre en el sexto puesto (uno por delante de Brignone) después de una largada en la que perdió 83 centésimas de segundo al cometer un error que la obligó a realizar una acrobacia para impedir una caída.

A pesar del incidente, comentó que no se siente presionada y dijo: "La presión la tiene quien hizo todo a la perfección en el primer intento. Yo aún no di lo mejor", para luego confesar que el haber sido designada para encender el pebetero de Cortina D'Ampezzo resultó ser "una emoción indescriptible que me acompañará por el resto de mi vida".

"Cuando Gustav Thoeni me pasó la antorcha olímpica fue un momento mágico. Haber encendido el pebetero simultáneamente con Alberto Tomba y Deborah Compagnoni (que hicieron lo propio en la ceremonia realizada en Milán, Ndr) fue indescriptible".

La ganadora del oro en los Juegos de Pyeongchang 2018 afirmó que "el desfile fue grandioso y el público numeroso aportó su cuota.

Encender el pebetero fue algo casi sagrado, un momento íntimo", explicó al destacar que "la herencia que dejaron Compagnoni y Tomba, sobre todo Tomba, con su carisma y su personalidad, es realmente difícil de igualar".

Finalmente, Goggia se refirió a la situación de la campeona estadounidense Lindsey Vonn, quien tras sufrir una grave lesión en los ligamentos cruzados a días de comenzar estos Juegos, salió al ruedo hoy y logró un tercer tiempo: "Ella es increíble.

Yo recuerdo el dolor que sentía cuando me lesioné y no fue tan grave en mi caso como en el de ella". (ANSA).