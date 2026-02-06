Milán-Cortina: Brignone emocionada

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 06 FEB - "Una emoción única", afirmó experimentar la esquiadora Federica Brignone, quien encarna una de las grandes esperanzas de Italia de lograr una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno que se ponían en marcha hoy en Milán-Cortina D'Ampezzo y será una de las cuatro abanderadas en las dos ceremonias de apertura de la cita

"Llevar la bandera es un honor con el que siempre soñé", confesó Brignone, de 35 años, quien sumó bronces en los Juegos de Pyongyang 2018 y en Pekín 2022 en las pruebas combinada y eslalon gigante, disciplina esta última en la que logró la medalla de plata en esa segunda cita

Brignone, quien se recuperó a tiempo de un grave accidente que sufrió en abril y puso en duda su participación en esta edición, compartirá ese honor con Amos Mosaner, de 30 años y campeón olímpico en curling mixto doble en Pekín 2022, el otro abanderado designado para la ceremonia que se realizará en Cortina D'Ampezzo

Arianna Fontana, campeona olímpica en patinaje de velocidad en Pyongyang 2018 y en Pekín 2022 y ganadora de 11 medallas en cinco ediciones, y el esquiador Federico Pellegrino, de 35 años también y ganador de dos medallas de plata en Pyongyang 2018 y Pekín 2022 en pruebas de fondo, serán los abanderados en otra ceremonia

Será la que se llevará a cabo en el estadio Giuseppe Meazza de Milán y en la que estarán presentes el presidente de la República, Sergio Mattarella, y la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, junto con otros jefes de Estado y de gobierno

Brignone, quizás para distender los nervios del momento, bromeó al afirmar que espera que "el peso de la bandera lo lleve Amos (Mosaner, Ndr), para luego más seria reiterar que ser abanderada representa "un privilegio y la concreción de un sueño de toda una vida", además de "una gran responsabilidad"

"Una responsabilidad que todos los atletas tenemos cada vez que nos toca representar a nuestro país", explicó, al elogiar los trabajos de preparación para estos Juegos: "Se nota que hicieron algo increíble, aunque también que queda mucho por hacer"

"No llego al 100% a las competencias de velocidad, pero sí muchísimo mejor que hace dos semanas", aclaró al aludir a aquella lesión que la obligó a interrumpir su preparación para esta cita, lo cual -confesó- "me quitó confianza", al explicar también que "obviamente, el dolor no ayuda"

"Esto no significa que no esté curada. Fue una lucha la que afronté para poder estar aquí y seguiré luchando", prometió al considerar que "haber podido estar hoy aquí ya es un regalo", completó emocionada al igual que su colega Sofia Goggia, de 32 años

La campeona olímpica en la prueba de descenso en los Juegos de Pyongchang 2018 y medalla de plata en Pekín 2022 en la prueba de descenso afirmó: "Estoy muy feliz de participar en esta edición y desfilar en la ceremonia de apertura será una emoción única"

Goggia competirá en la prueba de SuperG femenino el 12 de febrero, ante los ojos de Mattarella, un "portafortuna" para los atletas italianos a los que suele acompañar y apoyar en todo momento. "La responsabilidad que tengo conmigo misa y con mi país es dar mi mejor versión posible siempre. Si además estará presente el presidente de la República, espero poder regalarle una gran satisfacción", completó

"Me siento bien físicamente. Llego en gran forma y en Crans Montana (en el marco de la Copa del Mundo) tuve una buena actuación en la competencia de SuperG (finalizó segunda, Ndr) y eso representó para mí una inyección de confianza", destacó

"No haré apuestas respecto de mi suerte en la prueba de descenso", dijo Goggia al aludir a la lesión que sufrió la favorita estadounidense Lindsey Vonn a pocos días de iniciarse los Juegos, a los que llega "tocada", y al augurar que "haga frío esta noche", como está previsto, para que las condiciones resulten ideales

Volviendo a las ceremonias de apertura, en la de hoy habrá cuatro biatletas que serán abanderados: La checa Lucie Charvátová, el búlgaro Vladimir Iliev, la estonia Johanna Talih„rm y el croata Matija Legović, continuando la tradición iniciada en 1960 cuando esta disciplina se convirtió en olímpica. (ANSA)