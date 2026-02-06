Milán-Cortina busca el oro olímpico en moda: descubre todos los llamativos atuendos

MILÁN (AP) — ¿Mitones o guantes? ¿Sombreros o cintas para la cabeza? ¿Lana merina sobre cachemira mongola?

La moda es su propia competidora en cualquier Olimpiada, desde los uniformes de los equipos en las ceremonias de apertura y clausura hasta los looks individuales en los estadios y, durante los Juegos de Invierno, en las pistas.

También está la rivalidad latente entre las dos principales ciudades de la moda de Europa. Los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024 fueron anunciados como los más elegantes hasta ahora, pero Milán va por el oro tras su semana anual de la moda masculina y antes de las previsualizaciones de las pasarelas femeninas.

Atletas de todo el mundo han estado generando expectación inundando las redes sociales con videos de unboxing de su nuevo equipo. Antes de salir al hielo y la nieve (fabricada), harán su gran debut el viernes por la noche en el Desfile de las Naciones de la ceremonia de apertura.

Aquí hay un vistazo a algunos de los atuendos:

Italia y Armani

Los uniformes del equipo de Italia son los últimos diseñados por el ícono de la moda italiana Giorgio Armani, quien falleció en septiembre a los 91 años.

El color blanco está destinado a evocar armonía y picos cubiertos de nieve, e incluye una chaqueta, chaqueta térmica de esquí y pantalones impermeables. Su pieza estrella, una chaqueta bomber de gran tamaño, está cubierta con "Italia" impreso en calor por todas partes y terminada con un cuello alto de punto en rojo, verde y blanco de la bandera italiana.

Este fue el cuarto uniforme de los Juegos Olímpicos de Invierno de Armani para el Equipo Italia, hecho bajo la etiqueta deportiva EA7 Emporio Armani.

Se le rendirá homenaje en un tributo separado durante la ceremonia de apertura, dado su vínculo con Milán y su legado como uno de los fundadores del prêt-à-porter italiano.

Estados Unidos y Ralph Lauren

Ralph Lauren está canalizando el acogedor estilo americano con su atuendo para la ceremonia de apertura, que se presentó en diciembre junto con otros looks que los atletas del Equipo de Estados Unidos usarán durante los Juegos.

Naturalmente, es rojo, blanco y azul, ejemplificado por el tejido de punto con una bandera de Estados Unidos y anillos olímpicos, sombrero con borlas a juego y mitones. El estado de ánimo predominante para el uniforme de la ceremonia de apertura fue el blanco invernal, tanto en un abrigo duffel como en pantalones. La elección se hizo con los atletas, y se respaldó extraoficialmente cuando Pantone hizo del color Cloud Dancer el color de 2026, coincidentemente el mismo día que Ralph Lauren presentó sus uniformes olímpicos.

"Pensaron que se sentía como paz. Pensaron que era muy etéreo", dijo el director de marca David Lauren a The Associated Press en el palacio de Ralph Lauren en Milán el jueves por la noche.

El equipo de Ralph Lauren ha estado diseñando la ropa olímpica del Equipo de Estados Unidos desde 2008, y los diseñadores comienzan a trabajar en los looks de cada Olimpiada aproximadamente dos años y medio antes de los Juegos.

Haití y Stella Jean

El equipo olímpico de dos hombres de Haití lucirá ropa diseñada por la diseñadora italo-haitiana Stella Jean e inspirada en la pintura de un artista haitiano.

Los uniformes originalmente presentaban a Toussaint Louverture, el ex esclavo que lideró una revolución que creó la primera república negra del mundo en 1804, montado en un caballo rojo. Pero el COI dictaminó que la imagen violaba las reglas olímpicas que prohíben el simbolismo político, obligando a Jean a pintar sobre el padre fundador de la nación.

Eso dejó solo al corcel cargando de Louverture, representando el momento fundacional de Haití, contra un exuberante fondo tropical y un cielo azul. El COI no respondió a la solicitud de comentarios de The Associated Press, pero no se permite ninguna demostración de propaganda política, religiosa o racial en ningún sitio o lugar olímpico.

"Las reglas son reglas y deben ser respetadas, y eso es lo que hemos hecho", dijo Jean a la AP en una presentación exclusiva en la embajada de Haití en Roma.

Mongolia y Goyol Cashmere

La marca mongola Goyol Cashmere lanzó sus looks olímpicos el mes pasado con aclamación instantánea en internet. Los diseñadores se inspiraron en el "espíritu guerrero" de los mongoles que, durante miles de años, usaron cachemira para soportar los brutales inviernos de las tierras altas de Asia Central, escribió la compañía en las redes sociales.

Los diseñadores se apoyaron mucho en la vestimenta que data del Gran Imperio Mongol entre los siglos XIII y XV, dijo la marca.

En los Juegos de Milán-Cortina, los atletas mongoles usarán deels ceremoniales de cachemira, túnicas o batas tradicionales, con adornos de seda para honrar el pasado y el presente.

Los looks más casuales también presentarán cachemira, como prendas de punto que se inspiran en el estilo de suéter de esquí alpino de la cultura montañesa occidental y motivos tradicionales mongoles.

Otros equipos

Muchos equipos y diseñadores están manteniendo en secreto sus looks. Están contando con una gran revelación durante la ceremonia de apertura dentro del estadio San Siro de Milán, con capacidad para 80.000 personas.

Aquí hay una lista de algunas otras colaboraciones conocidas:

— Austria y AlphaTauri

— Brasil y Moncler

— Canadá y lululemon

— China y Li-Ning

— República Checa y ALPINE PRO

— Finlandia y Luhta

— Francia y Le Coq Sportif

— Alemania y Adidas

— Gran Bretaña y Ben Sherman

— Islandia y 66 North

— Polonia y Adidas

— España y Joma

— Suecia y UNIQLO

— Suiza y OCHSNER SPORT

— Ucrania y 4F

La escritora de Associated Press Alyce Brown en Nueva York contribuyó a este informe.

