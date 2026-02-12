Milán-Cortina: Casa Italia de fiesta

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 12 FEB - La Casa Italia de Cortina D'Ampezzo, uno de los "cuarteles generales" de la delegación "azzurra" en los Juegos Olímpicos de Invierno, se vistió de fiesta hoy

Fue para celebrar los oros históricos de Federica Brignone y de Francesca Lollobrigida en una jornada en la que Arianna Fontana sumó una medalla de plata y el presidente de la República, Sergio Mattarella, revalidó su condición de "talismán" de la suerte

"Soy yo el afortunado de estar aquí", afirmó el jefe de Estado, testigo preferencial de uno de los días más emotivos en esta edición y en el que, acompañado por su inseparable hija Laura, compartió el almuerzo con los atletas en la Villa Olímpica, entre ellos los abanderados Stefania Constantini y Amos Mosaner, medalla de bronce en curling

Luego visitó la Casa Italia de esta ciudad, similar a la que inauguró en Milán hace una semana y dijo: "esta es también una puerta de ingreso a quienes quieren conocer nuestro país"

Mattarella presenció el emotivo primer oro olímpico de Brignone, en la prueba de SuperG que la esquiadora de 35 años conquistó a menos de un año del grave accidente que sufrió y que llegó a poner en duda su participación en estos Juegos

Consultado sobre esa condición de "portafortunas" para los deportistas italianos, a quienes siempre acompaña y apoya, Mattarella respondió con su humildad habitual: "las medallas le pertenecen a los atletas"

Fue al aludir también al bronce que aportaron Verena Hofer y Dominik Fischnaller en la competencia de relevos mixta de trineo que consagró a Alemania y que elevó a 17 el total de Italia en esta cita

Solo Noruega, que comanda el medallero con siete oros (dos platas y cinco bronces), supera a la delegación "azzurra" en esta edición en la que Italia se encamina al menos a repetir su mejor actuación histórica en un Juego de Invierno

Fue en la que albergó Lillehammer en 1994 y en la que festejó siete oros y un total de 20 medallas, lo que explica la alegría que se vive en todo el país

Mattarella, que fue partícipe de una jornada histórica en Cortina D'Ampezzo, celebró con Brignone, a quien le dijo: "estuviste brillante, contábamos con esta medalla" cuando la abrazó en la pista del Olympia delle Tofane al término de la competencia, mientras la vencedora le respondía: "yo no tanto", entre risas compartidas

Presentes en la escena la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), la zimbabuense Kirsty Coventry, y el titular del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, quienes también celebraron la victoria de Brignone, cuya alegría contrastó con la decepción de su colega y compatriota Sofia Goggia, marginada de la prueba tras una mala maniobra

"Felicito a todos los atletas que representan a Italia en estos Juegos, más allá de los resultados. Espero que consoliden su amistad con los deportistas de cada uno de los demás países porque ese es el espíritu de los Juegos y también el de la Casa Italia, que se abre a todos los que quieran compartir las bellezas y los valores de fraternidad de este pueblo a través del deporte", afirmó Mattarella

En ese escenario celebró Brignone, casi a modo de exorcismo por una medalla de oro que llegó en su cuarta participación olímpica y en el momento menos pensado debido a aquella grave lesión en la pierna izquierda (fractura de tibia y peroné y compromiso de los ligamentos) que mantuvo en duda su presencia en estos Juegos que seguramente nunca olvidará

"Todavía no puedo creer que gané el oro. Ni siquiera sabía si volvería a competir después del accidente y el estar aquí ya era un premio", confesó Brignone, que llegó con la flamante medalla colgada del cuello que disimulaba el sufrimiento que la acompaña desde el inicidente y que hasta hace apenas unos días le dificultaba incluso los movimientos al calzarse los esquíes

Su determinación para salir adelante en la adversidad fue la inspiración que le permitió a Francesca Lollobrigida repetir en los 5 mil metros de patinaje de velocidad el oro conquistado en los 3 mil metros (con récord olímpico) el sábado, que fue el primero para Italia en esta edición en la que también ella se confirmó como una de las grandes figuras de la cita

"Si miro hacia atrás, terminé todas las etapas de la Copa del Mundo llorando, pero no me rendí y hoy lloro de alegría", confesó al afirmar que sacó fuerzas de flaqueza porque "se lo debía a mi hijo (Tomasso, de dos años, Ndr), que la acompañó en su consagración del sábado y a quien espera poder darle un hermano, según confesó después de aquel primer oro

"No quería ser una madre que renunciara antes de competir", confesó, al reconocer que "con el público de mi lado siempre salgo a darlo todo" y al destacar que la nota discordante frente a semejante alegría fueron "muchos comentarios maliciosos, sobre todo de mujeres", por su festejo junto a su hijo

"Quería abrazarlo porque no le veía desde hacía una semana y por eso se lo arrebaté de los brazos a mi hermana. El quería a su mamá", explicó

"Otros me criticaron y calificaron de maleducado a mi hijo.

Pueden decir lo que quieran de mí, pero no de un niño de dos años", agregó otra de las grandes figuras de la jornada, rubro en el que se anotó luego Fontana con su plata en la prueba de velocidad en pista corta femenina de 500 metros

Fontana, que había sumado un oro en la competencia de relevos mixta por equipos de esta disciplina, igualó el récord de 13 medallas olímpicas del legendario esgrimista italiano Edoardo Mangiarotti, tras finalizar con un tiempo de 42"294 a espaldas de la neerlandesa Zandra Velzeboer, oro con 41"609, y por delante de la canadiense Courtney Sarault, bronce con 42"427

"Fontana puede dar todavía más porque es una atleta extraordinaria, como todos las grandes campeonas que están haciendo historia y de quienes nos sentimos orgullosos", afirmó Buonfiglio, al elogiar los oros de Brignone y de Lollobrigida y al bronce de Hofer y Fischnaller

La actuación de Italia en estos Juegos se celebró incluso en el extranjero. El diario británico "The Guardian" recordó que "suma más medallas en estos primeros días de las que conquistó en toda la edición de Turín 2006 (11 con cinco oros y seis bronces, Ndr) y atraviesa "la edad de oro azzurra", capaz de hacer pesar su condición de anfitriona como ningún otro país lo había hecho hasta ahora. (ANSA)