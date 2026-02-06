Milán-Cortina: Ceremonia en marcha

Son 70 de un total de 146 que participarán en la cita, los atletas italianos presentes en ese escenario, en tanto que los restantes miembros de la delegación nacional desfilan en las restantes tres ceremonias previstas, 35 de ellos en Cortina D'Ampezzo, 13 en Predazzo y otros 28 en Livigno.

Son 3.500 los que arribaron desde 92 países para participar en esta vigesimoquinta edición de los Juegos de Invierno, tercera que se celebra en Italia, que albergó la primera en Cortina D'Ampezzo en 1956 y la anterior en Turín 2006.

En San Siro, la ceremonia inaugural le rinde homenaje a la belleza italiana y al escultor Antonio Canova, máximo exponente del neoclasicismo y figura clave en la construcción de una idea de belleza que influyó en el arte occidental mundial.

El estadio se convirtió en un museo viviente, y en el campo de juego, brilla una constelación de vitrinas que albergan a 70 bailarines de la Academia del Teatro alla Scala, hombres y mujeres inmóviles como estatuas, suspendidos en una dimensión atemporal.

En el centro del escenario, dentro de una de las vitrinas, comienza un dueto: la historia de Cupido y Psique, una de las obras más famosas de Canova, interpretada por los bailarines Claudio Coviello y Antonella Albano.

La ceremonia inaugural en el Meazza, a cargo de Marco Balich, es casi exclusivamente femenina. Las estrellas del espectáculo son principalmente artistas procedentes del mundo de la música, el cine y la ciencia.

Durante la misma actuarán, entre otros, la estrella del pop Mariah Carey, la cantante italiana Laura Pausini, la cantante de ópera Cecilia Bartoli y las actrices Matilda De Angelis y Sabrina Impacciatore.

Charlize Theron, embajadora de la ONU para la Paz, también está presente, transmitiendo un mensaje de esperanza inspirado en el expresidente sudafricano Nelson Mandela que trasciende fronteras y generaciones (la actriz es originaria de Sudáfrica).

También habrá espacio para Samantha Cristoforetti, astronauta de la Agencia Espacial Europea y la primera mujer italiana en unirse a las tripulaciones de la Estación Espacial Internacional, que traerá al escenario un sol luminoso que ilumina simbólicamente el firmamento.

Antes de iniciarse la ceremonia de apertura, se difundió un mensaje del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, en el que afirmó: "luchamos juntos por el oro, pero más aún por la paz. Gracias y buena suerte".

Presente en la ceremonia inaugural el presidente de la República, Sergio Mattarella, quien ingresó a pie cuando se encendían las luces del estadio para ubicarse en el palco de honor, junto a la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI) Kirsty Coventry.

El público se emocionó al verlo mientras el estadio se teñía con los colores blanco, verde y rojo de la bandera italiana, al igual que durante un homenaje al estilista Giorgio Armani, protagonizado por tres modelos desfilando luciendo las creaciones del diseñador recientemente fallecido.

Mattarella protagonizó un curioso video de presentación que lo mostró llegando a la ceremonia a bordo de un tranvía histórico conducido por el múltiple excampeón mundial de motociclismo Valentino Rossi, regalando una de las primeras sorpresas de la edición que se celebra en Milán-Cortina.

Un medio de transporte que es uno de los símbolos de esta ciudad y a bordo del cual, en una formación identificada con el número 26 que alude al año en curso, pudo verse en imágenes filmadas a Mattarella como si fuese un ciudadano más y como uno de los pasajeros entre los cuales estaba, además, integrantes de la orquesta de la Scala de Milán y esquiadores. (ANSA).