Milán-Cortina: Contra viento y marea

(ANSA) - MILAN, FEB 20 - Arianna Fontana, quien en esta edición de los Juegos de Invierno se consagró como la atleta olímpica más laureada de la historia al conquistar su decimocuarta medalla, avanzó hoy a una nueva final en la competencia de patinaje de velocidad en pista corta sobre la distancia de 1.500 metros

Fontana, que en esta cita sumó oro en la prueba de relevos mixtos y plata en la competencia de relevos femenina de 3.000 metros y en la individual sobre 500 metros, irá por más ahora en los 1.500 metros tras sacar pasaje a la definición y pese a haber sufrido una caída mientras intentaba instalarse en las semifinales

Fue por un toque con la polaca Kamila Sellier, que se llevó la peor parte porque en la caída golpeó violentamente su cabeza contra el hielo y debió ser retirada de la pista en camilla y con un cuello ortopédico, mientras Fontana se tomaba el brazo dolorido, pero logró continuar gracias a la asistencia del fisioterapeuta

Después de la interrupción obligada, Fontana volvió al ruedo y logró el pasaje a semifinales con un tiempo de 2'29"512 que le permitió completar su serie en el segundo puesto, por detrás de la surcoreana Gilli Kim (2'29"385) y por delante de la china Chutong Zhang (2'29"578) y de la canadiense Danae Blais (2'30"937), también clasificadas

La italiana Arianna Sighel también se instaló en la final al finalizar tercera en la tercera semifinales con un tiempo de 2'21"120, detrás de la surcorana Minjeong Choi (2'20"984) y de la estadounidense Corinne Sotddard (2'21"042) y por delante de la húngara Maja Somodi y la japonesa Haruna Nagamori, que también avanzaron

Fontana y Sighel competirán en la A, junto con Minjeong, Stoddard, Gilli y la china Jingru Yang y Yan Ching Lam, de Hong Kong, quienes cerraron primera y segunda con (2'33"458 y con 2'37"290) en la segunda semifinal

En esa serie sacaron pasaje a la Final B la neerlandesa Xandra Velzeboer (2'41"237), la canadiense Courtney Sarault (2'48"617) y la italiana Elisa Confortola (2'55"438), quienes se medirán con Somodi, Nagamori, Zhang y con Blais en la Final B. (ANSA)