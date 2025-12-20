Milán-Cortina: Descartan retrasos

"Conozco bien nuestro territorio y por eso no estoy preocupado", aclaró Galli, al destacar que "el 1 de diciembre inauguramos la cuenca de innivación de Monte Sponda" y al explicar que "hubo que cambiar una válvula, pero dentro del plazo previsto, y todos los cañones han estado funcionando durante algunas noches. Todo marcha a la perfección. Livigno está a 1.800 metros de altitud y las temperaturas seguirán bajando en las próximas semanas".

"Por eso, soy optimista", completó el alcalde de esa localidad que -dijo- "si existe un lugar que puede garantizar un gran Juego Olímpico es justamente Livigno", acompañando su declaración con un video que muestra a los cañones que lanzan nieve artificial funcionando a pleno, después de que el titular de la FIS, el sueco Johan Eliasch aludiera a esos "retrasos inexplicables" a menos de 50 días del inicio de los Juegos.

"Todavía no está todo listo y el gobierno italiano y los gobiernos regionales que organizan los Juegos tienen mucho trabajo por hacer y deberían acelerar los tiempos. Hay problemas en la producción de nieve y eso acarrea importantes retrasos", destacó Eliasch, al confesar: "Llamo tres veces al día, a la mañana, al mediodía y a la tarde, a los organizadores para advertirles de estas dificultades".

"Espero que todo se resuelva lo antes posible y espero que no tengamos que apelar a otras alternativas porque es realmente un pecado encontrarnos en esta situación en la que nunca debimos haber estado", completó el dirigente sueco, al aludir a dificultades que el alcalde Galli minimizó luego.

Para cubrir de nieve el Snowpark de Livigno y generar las condiciones necesarias para que se realicen las competencias de snowboard y freestyle se deben producir grandes cantidades de nieve artificial. Los cañones destinados para ello se alimentan con agua del embalse de Monte Sponda, con una capacidad de 203.000 metros cúbicos y la construcción, finalizada en noviembre, demandó una inversión de US$21,7 millones.

