Milán-Cortina: Dos nuevos oros para Italia

En la prueba femenina el oro llegó de la mano de Andrea Voetter y Marion Oberhofer, que se impusieron en 1'46"284 y relegaron a las alemanas Dajana Eitberger y Magdalena Matschina, plata con un registro de 1'46"404, mientras que el bronce se lo llevaron las austríacas Selina Egle y Lara Michaela Kipp, con un tiempo de 1'46"543

"Es estupendo. Jamás imaginamos que lograríamos un descenso perfecto. Gracias a todos los que nos apoyaron y también a una pista que tantos criticaron. Les expresamos nuestro agradecimiento con esta medalla, que también le dedico a mis padres, a mis entrenadores y a toda Italia", afirmó Voetter

"Al comienzo, estaba un poco nerviosa, pero el segundo descenso fue increíble, de 10 estrellas", coincidió Oberhofer, en diálogo con la Rai, apenas finalizada la competencia, tras la cual Italia celebró el cuarto oro en estos Juegos en la prueba masculina de esta misma disciplina con Emanuel Rieder y Simon Kainzwaldner

La dupla "azzurra" se impuso en 1'45"086 en un podio similar al de las damas, aunque con los otros ganadores de medallas invertidos, pues fue Austria la que celebró la plata en este caso de la mano de Wolfgang Kindl y Thomas Steu (1'45"154) y Alemania el bronce, con Tobias Wendl y Tobias Arlt (1'45"176)

Tras la consagración de Voetter y Oberhofer, el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfligio, expresó: "Esta medalla tiene un significado especial porque se logró en una pista nueva (el Cortina Sliding Centre, Ndr), gracias a la cual no debemos salir al exterior y gastar dinero para que los atletas se entrenen"

"Es una medalla histórica, el primer oro en esta disciplina (trineo doble, Ndr) y representa un trampolín de lanzamiento para que esta pista se convierta en un centro de preparación olímpica. Está en nosotros encontrar la manera de gestionarla del mejor modo", agregó

Dos nuevas doradas sumó Italia, igualando la cosecha de oros de Grenoble 1968 (con un total de cuatro), de Albertville 1992 (con un total de 14) y de Salt Lake City 2022 (con 13 en total), cifra solamente superada por los cinco oros (11 en total) de Turín 2006 y los históricos siete (para un total de 11) de Lillehammer 1994 (con 20 en conjunto)

Alegrías que llegaron de la mano de cuatro atletas tiroleses del sur en el lapso de una hora en la pista Eugenio Monti de Cortina D'Ampezzo, que coincidió con la visita a esta ciudad del presidente de la República, Sergio Mattarella, un verdadero "talismán" de la suerte para los deportistas italianos

La hazaña de Voetter y Oberhofer, que debutaron como dupla en 2022-23 y conquistaron la Copa del Mundo de trineo femenino dobe en su primer intento, llegó en el estreno olímpico de esta disciplina, en la que luego hicieron historia también los carabineros Rieder y Kainzwaldner, que compiten juntos desde 2018

Voetter, nacida en Bressanone en 1995, compite en trineo doble desde los 27 años después de haber tenido una sólida carrera como singlista. En 2014 sumó oro en el mundial juvenil, superando a Sandra Robatscher y a la alemana Julia Taubitz (flamante campeona olímpica en la competencia individual en estos Juegos)

Halago que no pudo repetir en mayores, aunque siempre se destacó antes de dedicarse al trineo doble, en 2022, junto a Oberhofer, de 25 años y oriunda de San Candido (pueblo natal del tenista italiano Jannik Sinner, quien antes de dedicarse a ese deporte supo practicar esquí)

Voetter y Oberhofer juntas dieron que hablar cuando conquistaron en sus primeras dos temporadas dos Copas del Mundo consecutivas, un oro en el Mundial de velocidad y hoy el oro olímpico

Rieder y Kainzwaldner, nacidos en 1993 y 1994 y oriundos de Bressanone y de Bolzano, extendieron el festejo de Italia en su segunda participación olímpica y sumaron un título que este país no celebraba desde aquella histórica edición en Lillehammer de 1994

Ambos sumaban una medalla de plata en el doble de velocidad en Sochi, en 2020, y dos bronces europeos en la prueba por equipos y hoy se consagraron a nivel olímpico en una disciplina poco practicada en Italia con un equipo comandado por Armin Zoeggeler, conocido como "El Caníbal", una luminaria de este deporte que dominó la escena internacional desde los '90 hasta 2014

El trineo debutó como disciplina olímpica en los Juegos de Invierno de Innsbruck 1964, en los que Italia cosechó una plata y tres bronces, uno de ellos en este deporte logrado en la prueba doble con Walter Aussendorfer y Siegfried Mair

Cuatro años más tarde, en la edición que albergó Grenoble, Erika Lechner logró el primer oro italiano en esta disciplina a nivel individual, tras lo cual apareció en escena Paul Hildgartner, considerado el fundador de la escuela italiana de trineo

Hildgartner participó en cuatro ediciones de los Juegos de Invierno: En Sapporo 1972 ganó el oro en dobles con Walter Plakner. En Lake Placid 1980, ganó la plata en individual, mientras que Peter Gschnitzer y Karl Brunner ganaron en dobles

Su consagración llegó con la medalla de oro en individual en Sarajevo 1984, en un momento en que Austria y Alemania Oriental parecían imbatibles

En Albertville 1992 fue el turno de Hansjorg Raffl y Norbert Huber de mantener la tradición italiana con un bronce antes de convirmarse en Lillehammer 1994, edición en la que Kurt Brugger y Wilfried Huber conquistaron el oro en trineo doble y Gerda Weissensteiner lo hizo en la competencia individual

En los '90 se inició la "era Zoggeler", quien participó en seis ediciones olímpicas y en todas logró medallas (bronce en Lillehammer 1994, plata en Nagano 1998, oro en Salt Lake City 2002 y en Turín 2006 y bronce en Vancouver 2010 y Sochi 2014)

Cabe recordar también a Oswald Haselrieder y Gerhard Plankensteiner, bronce en trineo doble en Turín 2006, a Dominik Fischnaller, bronce en la prueba individual en Pekín 2022 y también en la actual edición, que hoy vivió su jornada de gloria con los dos oros aportados en el doble masculino y femenino

