Milán-Cortina: Duro revés para Bolshunov

El 28 de enero, Bolshunov presentó el reclamo ante la máxima autoridad en materia de justicia deportiva para ser admitido en la cita que se pondrá en marcha el 6 de febrero, después de que la FIS le negase esa posibilidad el 24 de diciembre de 2025 al triple campeón olímpico y medallista en los Juegos de Invierno de Pekín 2022.

"La cámara 'ad hoc' del TAS para Milán-Cortina 2026 se ha establecido para resolver disputas únicamente si surgen durante los Juegos Olímpicos de Invierno o en un período de 10 días previos a la ceremonia de apertura", explicó el tribunal en un comunicado.

Por lo tanto, la disputa debería haber ocurrido antes del 27 de enero de 2026 para ser de su competencia y, por ende, "el caso no pudo ser examinado" por el TAS.

Las "cámaras ad hoc" son divisiones temporales específicas creadas para eventos deportivos internacionales con el fin de resolver disputas en un plazo muy breve.

A mediados de septiembre, el Comité Olímpico Internacional (COI) abrió el camino para que los atletas rusos y bielorrusos puedan participar en Milán-Cortina 2026 como "neutrales", siempre y cuando no hubiesen apoyado la guerra con Ucrania o formado parte de equipos pertenecientes al ejército, pero dejó a consideración de cada federación deportiva la decisión final.

Los esquiadores rusos dominaron históricamente las competencias de fondo y en la pasada edición de los Juegos de Invierno celebrada en Pekín en 2022 acapararon un tercio del total de las medallas en disputa.

En los Juegos Olímpicos de Verano celebrados en París 2024 participaron un total de apenas 15 atletas rusos y 17 bielorrusos, en todos los casos bajo la condición de "neutrales". (ANSA).