Milán-Cortina: El cierre será en Verona

El cierre de los Juegos Olímpicos se extenderá más allá de ese escenario pues abarcará, además, la Plaza Bra y el Teatro Filarmónico de la ciudad, donde se presentarán el coro y la orquesta de la Fundación Arena de Verona.

Entre las estrellas invitadas se destacan el bailarín Roberto Bolle, el compositor Michele Braga y el músico Vittorio Cosma, así como integrantes de la Escuela de Ballet de la Ópera de Roma, dirigida por Eleonora Abbagnato, y el coreógrafo Diego Tortelli, de Aterballetto.

En las próximas semanas se darán a conocer los nombres de más participantes en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, que tendrán como tema central "Belleza en Acción", un homenaje a la belleza en movimiento en todas sus formas: vive en el deporte, se refleja en el arte, se nutre de las relaciones humanas y se manifiesta en los lugares que albergan los Juegos.

Una fusión de ópera, música, danza, cine, diseño y tecnología conjugará el espectáculo que estará orientado a la riqueza cultural y artística de Italia, con una escenografía inspirada en una gota de agua, símbolo de un ciclo natural en constante movimiento que une montañas, llanuras, ciudades, lagunas, mares y cielo.

Para la apertura de los Juegos Paralímpicos, en tanto, el tema será "Life in Motion" (Vida en movimiento) y será un homenaje a la vida como transformación constante inspirada en el arte, en su capacidad de interpretar la complejidad del presente y la reescritura de sus códigos.

También estará orientada en tres pilares fundamentales: el arte, con la contribución del maestro Emilio Isgró, Jago y Marina Apollonio; la danza, a cargo de Yoann Bourgeois con el aporte de Emiliano Pellisari, que explorará la relación entre cuerpo, espacio y equilibrio, a cargo de Chiara Bersani, artista y performer, con una mirada al mundo de la discapacidad física, y la música con un diálogo entre géneros y lenguaje que contará con la participación de Meduza, Stewart Copeland, Dardust y Vittorio Cosma.

Para la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos se lanzó el proyecto "Volare Milán-Cortina 2026", que invita a los interesados a enviar sus propios videos con la música de "Nel blu, dipinto di blu" y de las cuales saldrán las seleccionadas para integrar una canción colectiva que acompañará el espectáculo. (ANSA).