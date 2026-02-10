Milán-Cortina: El cierre será en Verona
Que albergará también la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno
El cierre de los Juegos Olímpicos se extenderá más allá de ese escenario pues abarcará, además, la Plaza Bra y el Teatro Filarmónico de la ciudad, donde se presentarán el coro y la orquesta de la Fundación Arena de Verona.
Entre las estrellas invitadas se destacan el bailarín Roberto Bolle, el compositor Michele Braga y el músico Vittorio Cosma, así como integrantes de la Escuela de Ballet de la Ópera de Roma, dirigida por Eleonora Abbagnato, y el coreógrafo Diego Tortelli, de Aterballetto.
En las próximas semanas se darán a conocer los nombres de más participantes en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos, que tendrán como tema central "Belleza en Acción", un homenaje a la belleza en movimiento en todas sus formas: vive en el deporte, se refleja en el arte, se nutre de las relaciones humanas y se manifiesta en los lugares que albergan los Juegos.
Una fusión de ópera, música, danza, cine, diseño y tecnología conjugará el espectáculo que estará orientado a la riqueza cultural y artística de Italia, con una escenografía inspirada en una gota de agua, símbolo de un ciclo natural en constante movimiento que une montañas, llanuras, ciudades, lagunas, mares y cielo.
Para la apertura de los Juegos Paralímpicos, en tanto, el tema será "Life in Motion" (Vida en movimiento) y será un homenaje a la vida como transformación constante inspirada en el arte, en su capacidad de interpretar la complejidad del presente y la reescritura de sus códigos.
También estará orientada en tres pilares fundamentales: el arte, con la contribución del maestro Emilio Isgró, Jago y Marina Apollonio; la danza, a cargo de Yoann Bourgeois con el aporte de Emiliano Pellisari, que explorará la relación entre cuerpo, espacio y equilibrio, a cargo de Chiara Bersani, artista y performer, con una mirada al mundo de la discapacidad física, y la música con un diálogo entre géneros y lenguaje que contará con la participación de Meduza, Stewart Copeland, Dardust y Vittorio Cosma.
Para la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos se lanzó el proyecto "Volare Milán-Cortina 2026", que invita a los interesados a enviar sus propios videos con la música de "Nel blu, dipinto di blu" y de las cuales saldrán las seleccionadas para integrar una canción colectiva que acompañará el espectáculo. (ANSA).