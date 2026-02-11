Milán-Cortina: El fanático número uno

En el día de la visita presidencial, Italia sumó dos nuevos oros en las pruebas de trineo doble masculina y femenina para elevar a cuatro su cosecha de ese metal en esta cita y a 13 el total de medallas (dos plateadas y siete bronces), misma cantidad que Noruega, que lidera el medallero general con siete doradas (dos platas y cuatro bronces).

Once suma hasta el momento la delegación de Estados Unidos, que la escolta y que también cosechó cuatro doradas y un total de 11 medallas, cinco de ellas de plata, razón por la cual precede a Italia, que marcha por delante de Suiza, que celebró también cuatro oros (siete medallas en total), tres de ellos aportados por Franjo van Allmen.

El esquiador helvético es hasta ahora la gran figura de estos Juegos, en los que hoy Mattarella, tras haber participado activamente en la ceremonia inaugural que se celebró en Milán, decidió visitar a los atletas y presenciar algunas competencias, algo habitual en él.

La esquiadora Sofia Goggia, ganadora de un bronce en la prueba de descenso libre, fue una de las deportistas que se reunió con el presidente de la República, con quien conversó durante cerca de media hora en presencia también del presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, y el director de comunicaciones de esa entidad, Danilo Di Tommaso.

"Te felicito por esta, tu tercera medalla en tu tercer Juego Olímpico. Era difícil", le dijo Mattarella a Goggia, al comentar que "sería importante hacerle entender a los aficionados y a los espectadores todo el sacrificio que hay detrás de una medalla".

El jefe de Estado, siempre acompañado por su hija Laura, presenciará mañana la competencia de SuperG femenino que se celebrará en la pista Olympia delle Tofane, en la que competirán Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano y Elena Curtoni.

Mattarella también pidió precisiones sobre el estado de salud de la legendaria esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, sometida a una tercera intervención después de la espectacular caída que protagonizó en la prueba de descenso libre, y cuyo coraje elogió.

También felicitó a Buonfliglio por el éxito de estos Juegos, al afirmar que "están dando una imagen de vitalidad y de organización", y a Arianna Fontana, y a los demás integrantes del equipo mixto de velocidad en pista corta que sumó en la víspera el segundo oro de Italia en esta edición.

"Vi la carrera y el equipo italiano estuvo realmente formidable", afirmó al pedirle a Di Tommaso que lo comunicara con Fontana, quien agradeció el gesto y confesó: "Logramos mantener la calma y esa fue la fórmula del éxito. Es una prueba muy rápida y muy corta", le explicó la atleta.

A pesar de su fama de portafortuna a los deportistas italiano, Mattarella prefirió no tentar a la suerte cuando afirmó: "No diré nada sobre las próximas competencias", aunque sí le deseó lo mejor a Fontana en sus próximos compromisos en estos Juegos.

En su charla con Goggia, en tanto, el presidente tuvo tiempo también para hablar de fútbol con la atleta oriunda de Bérgamo y, por ende, simpatizante de Atalanta, club en el que dejó su huella el actual técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini.

"¿Sabes por qué es tan buen entrenador? Porque estuvo dos años en el Palermo", afirmó Mattarella, fanático reconocido del club siciliano que actualmente milita en la Serie B (segunda división del fútbol italiano). (ANSA).