Milán-Cortina: El "milagro" de Brignone

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 12 FEB - Italia se rinde hoy a los pies de Federica Brignone, quien a los 35 años y a sólo 315 días del tremendo accidente que sufrió mientras se preparaba para los Juegos de Invierno y que puso en duda su presencia conquistó su primer oro olímpico en la prueba de Super-G y el quinto para la delegación "azzurra" en esta histórica edición.

"No puedo creer todavía lo que hice", afirmó con una sonrisa indisimulable la atleta, que ya era leyenda con sus dos títulos mundiales previos y las medallas de plata y bronce conquistadas en Pyongchang 2018 y Pekín 2022 antes de colgarse la primera dorada olímpica del cuello nada menos que en casa.

Tras completar la prueba en 1'23"41, Brignone se metió de lleno en la historia del esquí alpino y del deporte italiano porque el contexto que precedió su participación en estos Juegos le da una dimensión completamente distinta al "milagro en Milán"-Cortina D'Ampezzo, parafraseando el título de la recordada película que también ella merece.

A diez meses de su brutal caída, los 42 puntos de sutura "tatuados" en la pierna izquierda también estuvieron presentes para recordarle su último paso por el quirófano en abril luego de sufrir una fractura de tibia y peroné, con lesiones en el ligamento medial y cruzado anterior, que comprometían seriamente su presencia en los Juegos.

Hoy, Brignone tocó literalmente el cielo con sus manos para sepultar definitivamente aquel mal recuerdo y los augurios de quienes consideraban que su carrera profesional ingresaba en la recta final, demostrando que "el ojo del tigre" aún late en ella.

"Con todo lo que me sucedió en estos meses, sé lo que vale este oro, lo que dejo atrás y lo que tuve que hacer para vivir este momento", comentó la flamante campeona olímpica al recordar también que "volví a caminar después de tres meses y fui avanzando paso a paso. Después volví a calzarme los esquíes, a entrenarme y finalmente a competir".

"No fue fácil porque debo convivir con el dolor y con la fisioterapia y llevo casi un año luchando, pero valió la pena", aseguró tras protagonizar quizás la jornada más brillante y épica de su carrera en la que cosechó 37 victorias y 85 podios, aunque seguramente este será el más recordado de todos.

"Haber podido competir en estos Juegos ya era un éxito para mí y traté de dar lo mejor, pero no pensando en ganar el oro. Sentí que estaba de regreso después de la prueba de descenso libre y esa fue la mejor sensación. Por eso hoy me sentía ligera, sin presiones y pude hacer la prueba que había imaginado", explicó la "Tigresa".

"Este oro es especial", reconoció una de las abanderadas italianas en una de las ceremonias inaugurales, que compartió hoy podio con la francesa Romane Miradoli (plata con 1'23"82) y con la austríaca Cornelia Huetter (bronce con 1'23"93).

Brignone, nacida en Milán y residente en La Salle, en Valle de Aosta, llegó a la cima y compartió la emoción en familia, con su madre y también ex esquiadora, Minna Quario, sin poder contener el llanto y su hermano y entrenador personal, Davide.

"A ellos les digo gracias. Con mi hermano nos divertíamos de niños y seguiremos haciéndolo", prometió la campeona mientras su madre aseguraba: "No sé qué decir. Solamente que ella es increíble", al agradecerle "a todos los que la apoyaron en este difícil período y que hoy espero estén festejando como nosotros lo hacemos".

"La Federica de hace cinco o siete años no hubiese logrado este oro. Hoy lo hizo porque conjugó experiencia y fortaleza mental después de todo lo que pasó", aseguró Davide al reconocer que "este será un día que recordaremos durante toda nuestras vidas".

A punto de festejar 36 años, el 14 de julio, y siendo la atleta más "veterana" en conquistar un oro, Brignone comentó, sin embargo: "No me siento más vieja. Sigo adelante y tampoco siento que me falte energía. La edad me permite gestionar mejor las cosas", asegura.

Aquella niña que aprendió a esquiar antes de dar sus primeros pasos, hoy una dama polifacética y tenaz, celebra y se ganó con autoridad la tapa de los medios por una hazaña que festeja todo un país y que se celebra como una especie de resurrección en su quinta participación olímpica, que seguramente será la más recordada".

"Felicitaciones a Federica, que no había tenido un inicio fácil en estos Juegos, a pesar de que todos sabíamos lo que es capaz de hacer. Creo que es particularmente bello para Italia que una italiana se consagre campeona en Cortina", comentó su colega Sofia Goggia.

El presidente de la República, Sergio Mattarella, testigo preferencial de la consagración de Brignone, estrechó su mano al final de la competencia y le dijo: "Felicitaciones, sabíamos que podías lograrlo", a lo que ella le respondió con una sonrisa: "Yo no tanto".

Presentes también el ministro de Deportes, Andrea Abodi, el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, y el titular de la Fundación Milán-Cortina 2026, Giovanni Malagó, quienes se sumaron a los festejos al igual que las "Flechas Tricolores", la escuadra acrobática de la Aeronáutica militar, que surcaron el cielo sobre la pista Olympia delle Tofane, en el corazón de las Dolomitas.

"¨Qué más podemos pedir? Somos fuertes, somos italianos y estamos ganando", comentó Buonfiglio, al destacar que "Federica no es solamente una campeona que nos representa a todos los que en la vida cotidiana sufrimos y enfrentamos adversidades. Ella nos demostró cómo se afrontan esas situaciones". (ANSA).