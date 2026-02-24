Milán-Cortina: "Estoy destrozado", Giacomel

Giacomel, de 25 años, se vio obligado a desertar el viernes de la prueba de 15 kilómetros con salida masiva que se disputó en Anterselva cuando lideraba la competencia al sufrir una indisposición que lo llevó luego a someterse a exámenes complementarios que detectaron la anomalía cardíaca por la cual fue intervenido.

"Fue la peor sensación que tuve en mi vida. Sentía dificultades para respirar y para moverme y debí detenerme", diría después de aquella amarga experiencia, tras la cual confesaba también: "no era la manera en la que quería cerrar mi participación en los Juegos, pero no me rendiré".

Ganador de la medalla de plata en la prueba de relevos mixtos en los Juegos de Invierno que concluyeron el domingo, el italiano debió pasar por quirófano para una operación mínimamente invasiva que le demandará permanecer en reposo por un período estimado de dos semanas, según se informó.

"será dado de alta el jueves por la mañana y durante dos semanas será evaluado periódicamente. una vez superado el programa previsto, le permitiremos volver a entrenarse regularmente", destacó la FISI, mientras el atleta explicaba que eso representaba el final de su temporada, en la que marchaba segundo en la Copa del Mundo por detrás del francés Eric Perrot, a 37 puntos de distancia.

Lo sucedido en la prueba de 15 kilómetros con salida masiva resultó ser más grave de lo que se suponía para Giacomel, quien expresó su desilusión en las redes sociales al confirmar la noticia porque lo privará del sueño de pelear por convertirse en el primer biatleta italiano en conquistar una Copa del Mundo en esa disciplina a nivel masculino.

Giacomeli se perderá las últimas dos etapas que se celebrarán en Kontiolahti, Finlandia, desde el 6 de marzo, y en Otepaa, Estonia, a partir del 12 de marzo, antes de la final que celebrará en Oslo del 19 al 22 de ese mismo mes. (ANSA).