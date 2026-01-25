Milán-Cortina: expectativa por arribo de la antorcha

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 25 GEN - Cortina d'Ampezzo se prepara para recibir mañana la antorcha de los Juegos Olímpicos Invernales que organizará con Milán del 6 al 22 de febrero.

La antorcha volverá a Cortina d'Ampezzo 70 años después de los Juegos Olímpicos Invernales de 1956 y, para celebrar el aniversario, el relevo proveniente desde Belluno pasará por lugares que reflejan la identidad deportiva y urbana de la ciudad.

El recorrido tiene previsto un paso desde la zona de Pian da Lago hasta el Trampolino Italia en Zuel, desde Socrepes hasta la histórica pista Olympia delle Tofane, hasta el nuevo Centro de Deslizamiento y el Estadio de Hielo.

La ruta continuará luego por el corazón de Cortina d'Ampezzo, culminando en Largo delle Poste, con una ceremonia a la que asistirán el viceprimer ministro y ministro de Infraestructuras, Matteo Salvini, y el presidente de la región Véneto, Alberto Stefani.

Salvini llegará tras inaugurar dos de los últimos proyectos viales completados durante el período previo a los Juegos Olímpicos Invernales 2026 y que conducen a Cortina d'Ampezzo: los túneles de Tai di Cadore y Valle di Cadore, a lo largo de la carretera estatal 51 de Alemagna. (ANSA).