Milán-Cortina: Fontana es leyenda

Fontana, de 35 años, superó por una medalla el récord de 13 a nivel olímpico que compartía con el legendario esgrimista Edoardo Mangiarotti, pues ya había cosechado un bronce en Turín 2006, otro en Vancouver 2010, una plata y dos bronces en Sochi 2014, un oro, una plata y un bronce en Pyeongchang 2018, uno oro y dos platas en Pekín 2022 y las tres que lleva ganadas en esta edición.

La quinta plateada para Italia, que hoy había sumado su duodécimo bronce en esta cita en la prueba de velocidad de esquí de fondo de la mano del equipo masculino y con los nueve oros conquistados totaliza ahora 26 medallas en total (cifra sólo superada por Noruega, que la precede en el medallero con 15 doradas y 33 medallas) que refrendan su mejor participación histórica en un Juego de Invierno.

Historia sigue haciendo Fontana, que junto a Elisa Confortola, Chiara Betti y Arianna Sighel cerró la prueba con un tiempo de 4'04"107, apenas por detrás de Corea del Sur, que se colgó el oro con 4'04"014, y por delante de Canadá, que se aseguró el bronce con un crono de 4'04"314 y completó el podio de una competencia por demás cerrada presenciada por la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni.

"Estoy muy emocionada, fue una bella emoción", afirmó la mandataria que asistió a la competencia en el palco Milán Skating Ice Arena del Forum de Assago, escenario en el que Pietro Sighel, que había compartido el oro con Fontana en la prueba de relevos mixtos por equipo, quedó fuera de la final de los 500 metros en pista corta tras un contacto con un rival que lo relegó al último puesto en una de las semifinales.

Junto con Meloni compartieron palco el ministro de Deportes, Andrea Abodi, el presidente de la Fundación Mián-Cortina, Giovanni Malagó, y el alcalde de Milán, Giuseppe Sala. (ANSA).