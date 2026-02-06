Milán-Cortina: George Clooney presente

El ganador de dos premios Oscar (con "Argo" en 2012 a Mejor Película y con "Syriana" en 2005 como Mejor actor de reparto) y de cuatro Globos de Oro (con esos dos filmes, así como con "Los descendientes" en 2011, con "O Brother, Where Art Thou?" en 2001 así como a su trayectoria profesional en 2015) es una de las personalidades del espectáculo que le darán "glamour" a esta edición de los Juegos.

Clooney, de 64 años, es apasionado por el deporte y un gran aficionado del fútbol, fanático del Derby County (cuando el club que milita en la Championship, segunda división del fútbol inglés, estuvo en dificultades en 2022 se lo mencionó como posible comprador) y del recordado astro argentino Diego Maradona, así como de los Cincinnati "Bengals" de la NFL.

El actor y director suele visitar seguido Italia porque es propietario de una mansión a orillas del Lago de Como, situado en la región de Lombardía, cerca de la frontera suiza, a unos 50 kilómetros de distancia de Milán. (ANSA).