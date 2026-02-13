Milán Cortina-Heraskevych: el TAS le dio la espalda

La máxima y última instancia de apelaciones en materia deportiva se declaró "plenamente solidaria" con el gesto de Heraskevych, que consistió en un casco que tenía impresos los rostros de esos compatriotas muertos durante el conflicto armado, pero consideró que la sanción que recibió resulta "razonable y proporcionada" con la violación de la Carta Olímpica y las líneas consensuadas entre los atletas y el COI en relación con las manifestaciones.

El fallo del TAS indica que "a pesar de expresar nuestra solidaridad con la forma en la que el Sr. Heraskevych decidió conmemorar a sus colegas, no se pueden pasar por alto las normas acordadas porque las líneas directrices proporcionan un equilibrio razonable entre el interés de los atletas de expresar sus opiniones y el interés de los atletas en recibir atención completa por su desempeño deportivo en las competencias".

El árbitro único designado por el TAS para evaluar el caso manifestó su plena solidaridad con la conmemoración del Sr.

Heraskevych y sus esfuerzos por visibilizar el dolor y la devastación que sufrieron el pueblo y los atletas ucranianos como consecuencia de la guerra", pero recuerda que "la libertad de expresión es un derecho fundamental de todo atleta que compite en los Juegos Olímpicos, pero limitan el derecho a expresar opiniones durante las competencias".

"El objetivo es mantener el foco de los Juegos Olímpicos en el rendimiento y el deporte, el interés común de todos los atletas que han trabajado durante años para participar en los Juegos Olímpicos y que merecen una atención plena por sus actuaciones y éxitos deportivos", explica el fallo del tribunal que está "sujeto a estas normas y no tiene derecho a derogarlas", razón por la cual -explica- "la solicitud fue rechazada".

Si bien considera que fue injusto retirarle la acreditación a Heraskevych debido a las circunstancias expresadas, el TAS aclara que es decisión del COI restituírsela.

"Él adhirió a aquello en lo que cree, pero no podemos modificar las reglas. Las pistas, las ceremonias y la Villa Olímpica deben ser espacios seguros para todos los atletas y no deben darse mensajes de ningún tipo para que esos atletas puedan enfocarse en sus disciplinas", explicó la zimbabuense Kirsty Coventry, ex nadadora olímpica y primera mujer y primera sudafricana en presidir el COI.

"En ningún momento le impedimos (a Heraskevych) difundir su mensaje. Solo le pedimos que lo hiciera en momentos en los cuales estaba permitido hacerlo, no durante las competencias.

Sin embargo, aunque hicimos todo lo posible por darle la oportunidad de competir, él no se atuvo al reglamento. Yo creo en las reglas y creo que del hecho de que existan garantiza de manera equitativa un espacio seguro para todos los atletas", agregó.

Consultada sobre la posibilidad de que se repitiera la prueba de skeleton que derivó en la sanción al deportista ucraniano y antes de conocerse la decisión del TAS, Coventry explicó: "debemos esperar el fallo y hay distintos procedimientos que se deben seguir. Creo que es inútil ahora, de hecho, especular y plantear hipótesis sobre diversas acciones. Y creo que pronto se tomará una decisión".

Por si acaso, la dirigente reiteró que "las imágenes que él utilizó no fueron cuestionadas, sino el lugar en el que lo hizo.

Debió haberlo hecho en los espacios adecuados y en ese sentido las reglas son muy claras: los atletas quieren poder expresarse, pero también quieren un espacio seguro para evitar ser explotados. Nos gustan los Juegos porque hay diversidad y la diversidad significa garantizar que todos puedan expresarse por igual", concluyó.

"No" fue su seca respuesta cuando le preguntaron si el COI le está proporcionando a los dictadores una maquinaria de propaganda que, en el peor de los casos, se utiliza para librar una guerra contra un país vecino, como denunció Heraskevych, al afirmar que la entidad fue responsable de la invasión rusa a Crimea en 2014, ocurrida inmediatamente después de los Juegos de Invierno celebrados en Sochi.

"Humanamente, lamento que un atleta no pueda participar en un Juego Olímpico, que es lo más bello a lo que puede aspirar, pero cada institución tiene sus reglas y el COI es muy riguroso y debe ser respetado", destacó el gobernador de la región de Lombardía, Attilio Fontana, en tanto que el ministro de Agricultura italiano, Francesco Lollobrigida, afirmó que "su gesto me conmovió" al aludir a Heraskevych.

"Las víctimas de la agresión rusa son un tema que nos toca profundamente a todos y nos hace comprender cuánto amor sentían por su patria, la verdadera razón de esta resistencia, pero el COI tiene sus reglas, sobre las cuales no voy a entrar en detalles, aunque el principio general es que, bajo ninguna circunstancia, los asuntos que trasciendan el ámbito deportivo deben llevarse a los Juegos Olímpicos. "Por esa razón, también comprendo la decisión tomada", agregó.

Sin posibilidades de pelear por una medalla tras la decisión anunciada por el TAS, a Heraskevych al menos le quedará como recuerdo de su paso por estos Juegos la condecoración con la "Orden de la Libertad", reconocimiento que anunció el jueves el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky le será otorgado al atleta por su gesto. (ANSA).