Milán-Cortina: Italia cierra en la cima

(dell'inviata Alessandra Rotili) (ANSA) - MILAN, 07 FEB - Italia vivió hoy una primera jornada inolvidable en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina al cosechar sus tres primeras medallas en la cita, una de cada metal, que le permiten liderar el medallero junto con Japón y Noruega, que también sumaron oro, plata y bronce.

Las primeras alegrías para la delegación "azzurra", que todavía se sacudía la "resaca" de las ceremonias inaugurales, llegaron con la plata y el bronce que aportaron Giovanni Franzoni y Dominik Paris en la prueba de descenso libre de esquí alpino que vio ganar el primer oro de esta edición al suizo Franjo von Allmen y quedar fuera del podio a su compatriota y favorito Marc Odermatt.

La cereza de la torta la puso más tarde Francesca Lollobrigida, al conquistar su primer oro en un Juego y el primero para Italia en esta cita en la prueba de 3.000 metros de patinaje en velocidad, en la que estableció, además, un nuevo récord olímpico.

El Speed Skating Stadium de Milán fue testigo de la hazaña de Lollobrigida, que completó la distancia en 3'54"28 y superó a la noruega Ragne Wiklund (plata con 3'56"54) y a la canadiense Valerie Maltais (bronce con 3'56"93).

El mejor regalo en el día de su trigésimoquinto cumpleaños se lo hizo la propia Lollobrigida, que había logrado una medalla de plata en esta prueba en los Juegos de Pekín 2022 (cuando también sumó bronce en la competencia de salida en grupo) y no podía ocultar su emoción.

Con su hijo Tommaso, de dos años, en brazos y envuelta en la bandera italiana, la atleta celebró con lágrimas mientras sonaban las estrofas del "Himno de Mameli" por primera vez en una ceremonia de premiación en esta edición.

"Se puede ser mamá y seguir siendo fuerte", decía mientras le dedicaba su histórico triunfo a su esposo, a su entrenador Maurizio Marchetto y a la Federación Italiana de Deportes de Invierno (FISI) y aseguraba que "es el fruto del trabajo en equipo".

"El resultado superó las expectativas. Sin dudas era lo que buscábamos, pero el último periodo fue demasiado difícil por otras razones. Hoy Francesca hizo algo más de lo que podría haber hecho y logró un récord olímpico", enfatizó el entrenador.

Mientras se llevaba una mano al pecho como intentando contener un corazón que se desbordaba, la atleta confesó: "Ahora quiero tener otro hijo porque no quiero dejar solo a Tommaso. Primero terminaré la temporada, pero después lo intentaré. Soy mujer, soy mamá y quiero agrandar la familia".

Tommaso, con su corta edad, no entendía qué pasaba mientras Francesca llamaba a los gritos a Giulia pidiéndole: "¿Podrías traerme a Tommy?", para que el festejo fuese completo, mientras su hijito saltaba a sus brazos con una sonrisa que denotaba la alegría por el "reencuentro".

"Es el día más bello de mi vida porque estaban presentes mi hijo, mi esposo y mi familia. Es increíble, haberlo logrado en Italia es el mayor sueño que pude haber tenido hecho realidad", aseguraba la flamante campeona que en 2022 interrumpió su carrera tras los Juegos de Pekín para ser madre.

"El mensaje que quisiera transmitir es que no elegí entre el patinaje o ser mamá. Se puede ser ambas cosas", explicó al recordar que "cuando decidí parar después de las medallas que logré en Pekín, sentía que estaba en la cima del mundo".

"Me siento orgullosa por haber regresado a las competencias después de haber sido mamá. No fue fácil, como tampoco es fácil ser una patinadora de velocidad, pero no lo logré sola. Fue un trabajo en equipo", reiteró.

"Espero que mi hijo pueda disfrutar de este momento dentro de diez años, cuando entienda mejor lo que logré", completó al destacar que el oro resultó ser inesperado porque -reconoció- "esta había sido la peor temporada de mi vida", al aludir a una infección viral que padeció antes de los Juegos.

"No imaginaba que podía lograrlo y estoy feliz por haberlo intentado", completó Lollobrigida, quien de inmediato comenzó a recibir mensajes de felicitación.

Uno de ellos fue el del presidente de la República, Sergio Mattarella: "He visto la carrera y quisiera enviarle mis felicitaciones", afirmó en diálogo con el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfligio, para que se las transmita y al hacerla "extensiva a los entrenadores y a los demás atletas que compitieron hoy y sumaron medallas".

Mattarella recordó haber "hablado el jueves durante el almuerzo en la Villa Olímpica" con Lollobrigida, felicitada por la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, con un mensaje que destacó "su extraordinario oro olímpico, el primero para Italia en estos Juegos y llegó con récord olímpico en el día de su cumpleaños. Orgullo italiano, talento y determinación".

El ministro de Deportes, Andrea Abodi, destacó: "Fue una jornada olímpica maravillosa para Italia, coronada por el oro de Lollobrigida, la mamá más veloz del mundo que se superó a sí misma para meterse entre las leyendas de nuestro deporte".

"El primer oro italiano llegó desde nuestro territorio", recordó Francesco Rocca, gobernador de la región de Lazio, al aludir a Frascati, el lugar de nacimiento de Lollobrigida, cuyo oro le permitió a Italia igualar en una sola jornada la cantidad de medallas obtenidas en la edición celebrada en Cortina D'Ampezzo hace 70 años (aquella vez fueron un oro y dos plateadas).

Las primeras llegaron con Franzoni y Paris en la prueba celebrada en la pista Stelvio del Bormio Ski Centre, donde von Allmen conquistó el primer oro de estos Juegos con un tiempo de 1'51"61.

A 20 milésimas de segundo cerró Franzoni y a 50 milésimas Paris, en tanto que Odermatt, campeón olímpico en los Juegos de Pekín 2022 en la competencia de eslalon gigante y mundial en la de descenso libre en Méribel en 2023, se ubicó a 70 milésimas y finalizó en el cuarto lugar.

"Esta medalla me quita presión", confesó Franzoni, de 24 años, que venía de conquistar esta competencia el 24 de enero en Kitzbuhel, en el marco de la Copa del Mundo tras haberse consagrado una semana antes en el SuperG de Wengen.

"Llevarme una medalla a casa es magnífico. Soñaba con lograrlo y llegó de inmediato. Se la dedico a mi familia, a mi equipo y a los aficionados, con quienes la comparto porque nunca se gana solo", comentó.

"Es bellísimo estar aquí con Domme (Paris, Ndr), el rey de Stelvio, y compartir el podio con él. Estoy muy orgulloso de lo que logramos como equipo porque no soñaba con obtener un buen resultado solamente a nivel individual", aseguró.

"Fue increíble sentir que el pueblo me aclamaba y espero que esto sirva como inspiración para nuestros compañeros. Esto apenas comienza", recordó Franzoni, en tanto que Paris comentó que el bronce "me permitió concretar un lindo sueño. Hoy Franjo (von Allmen) estuvo increíble, pero sabemos que podemos derrotar a los suizos".

"Sólo me faltaba conquistar una medalla olímpica, que para mí vale muchísimo. Sentía que la merecía y finalmente llegó", afirmó Paris, de 36 años, al destacar que "este es el mejor cierre que podía imaginar para mi carrera".

Italia cerró la primera jornada a toda orquesta y espera por más. Razones no le faltan porque esto apenas comienza. (ANSA).