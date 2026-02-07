Milán-Cortina: Italia inició su cosecha

El vencedor se impuso con un tiempo de 1'51"61 y cerró 20 milésimas de segundo por delante de Franzoni y a 50 milésimas de distancia de Paris, en tanto que Odermatt, campeón olímpico en los Juegos de Pekín 2022 en la competencia de eslalon gigante y mundial en la de descenso libre en Méribel en 2023 (donde también se colgó el oro en el eslalon gigante) se ubicó a 70 milésimas de su compatriota y finalizó hoy en el cuarto lugar.

"Esta medalla me quita presión", confesó Franzoni, de 24 años, que prometía una gran actuación en esta edición de los Juegos de Invierno tras haber conquistado esta misma competencia el 24 de enero en Kitzbuhel, en el marco de la Copa del Mundo (cuando precedió al mencionado Odermatt), tras haberse consagrado una semana antes en el SuperG de Wengen.

"Llevarme una medalla a casa es magnífico. Soñaba con lograrlo y llegó de inmediato. Se la dedico a mi familia, a mi equipo y a los aficionados, con quienes la comparto porque nunca se gana solo", comentó el ganador de la primera plateada de Italia en esta edición.

Franzoni dijo que espera por el llamado del tenista Jannik Sinner, con quien competía en esta disciplina cuando el actual número dos del ranking ATP estaba abocado al esquí: "Me escribió cuando gané en Kitzbuhel y ojalá que repita el mensaje ahora. No quise molestarlo después de que jugó el Abierto de Australia (en el que defendía la corona lograda en las pasadas dos ediciones y se despidió con derrota en semifinales frente al serbio Novak Djokovic)", explicó.

"No tengo tanta confianza como para escribirle yo y siempre espero que él sea quien lo haga", completó tras finalizar la prueba en la pista Stelvio del Bormio Ski Centre, escenario al que también se refirió al destacar: "Es bellísimo estar aquí con Domme (Paris, Ndr), el rey de Stelvio, y compartir el podio con él. Estoy muy orgulloso de lo que logramos como equipo porque no soñaba con obtener un buen resultado solamente a nivel individual", aseguró.

"Fue increíble sentir que el pueblo italiano me aclamaba y espero que esto sirva como inspiración para nuestros compañeros.

Iniciamos con el pie derecho y eso es bueno, pero esto apenas comienza", recordó Franzoni, en tanto que Paris comentó que el bronce "me permitió concretar un lindo sueño. Hoy Franjo (von Allmen) estuvo increíble, pero sabemos que podemos derrotar a los suizos y fue incomparable sentir el aliento de los aficionados celebrando dos atletas italianos en el podio".

"He conseguido obtener todo lo que me propuse y solamente me faltaba conquistar una medalla olímpica, que para mí vale muchísimo. Sentía que la merecía y finalmente llegó", afirmó Paris, al destacar que "fue perfecto. Lo ensayé muchas veces y llegaba en gran forma. Sentía que estaba creciendo y este es el mejor cierre que podía imaginar para mi carrera", explicó el atleta de 36 años.

Al felicitar a Franzoni, Paris comentó con humor: "El joven demostró ser fuerte, pero el viejito resistió", mientras que Alessandro, hermano gemelo del ganador de la medalla de plata, afirmó: "Giovanni es un campeón. No pudo colgarse el oro, pero una medalla de plata olímpica no es poco y estamos muy felices por él", explicó al resumir la alegría de toda una familia y al confesar que le envió un mensaje al amanecer en el que le auguraba: "Tienes dos minutos para meterte en la historia y debes salir a la pista con la idea de ganar porque estás atravesando un gran momento".

"Es una grandísima emoción iniciar estos Juegos con dos medallas y abrazar a Giovanni y a Dominik. Este es el premio por su compromiso", destacó el presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Luciano Buonfiglio, al comentar que "estaba tan nervioso que no logré siquiera mirar la competencia y levanté la cabeza solamente cuando cruzaron la meta y sentí que gritaban".

"Mis felicitaciones para ambos y para el presidente de la FISI (Federación Italiana de Deportes de Invierno), Flavio Roda", completó Buonfiglio, a quien se sumó Giovanni Malagó, presidente de la Fundación Milán-Cortina 2026, que destacó: "Hemos sido testigos de una competencia fantástica y de una historia maravillosa. Italia ha comenzado a lo grande en estos Juegos".

"Ayer, durante la ceremonia inaugural, le dije a los atletas que ahora era su turno, su momento, su Juego Olímpico", agregó, al destacar que "esta prueba abría las competencias en varios aspectos, sobre todo mediático porque es una prueba histórica, en un estadio y en una pista legendaria. A mi entender, Giovanni y Dominik lograron mucho más que una medalla", concluyó.

El vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Transporte e Infraestructura, Matteo Salvini, felicitó a la familia Franzoni porque "uno sabe de los sacrificios que han hecho", sin olvidarse de Paris, a quien también felicitó antes de recordar que "iniciar un Juego Olímpico de esta manera es una gran satisfacción para todos y que lo hayan logrado en un escenario del que soy responsable me hace aún más feliz porque ese es mi trabajo".

"Hoy ha ganado Italia y ha ganado Lombardía en una jornada inolvidable que quedará impresa para siempre en la historia de nuestra región. Los atletas estuvieron a la altura de las expectativas y la organización resultó perfecta", coincidió el gobernador de la región de Lombardía, Attilio Fontana, al confesar que se sentía "emocionado y orgulloso por el espectáculo fantástico que pudimos ofrecer".

Italia celebra sus primeras dos medallas en la cita y quedó a una de igualar su marca en la edición celebrada en Cortina D'Ampezzo hace 70 años (aquella vez fueron un oro y dos platas), siendo su mejor actuación la de Lillehammer 1994, donde conquistó siete oros, cinco platas y ocho bronces para un total de 20, tres más que en Pekín 2022, con dos oros, siete platas y ocho bronces (en Turín 2006 sumó 11, cinco doradas y seis bronces). (ANSA).