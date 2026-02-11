Milán-Cortina: Jornada accidentada

Jiayu buscaba instalarse en la final de la competencia y marchaba en el decimotercer puesto cuando el murmullo del público y la música que se detuvo imprevistamente alertaron de que algo le había sucedido a la atleta china, que fue inmediatamente socorrida y retirada en camilla en medio de un cerrado aplauso de los espectadores.

En esa misma disciplina deportiva, otro accidente tuvo como protagonista al australiano Cam Bolton, cuyos Juegos olímpicos llegaron al fin tras confirmarse hoy que en la caída que sufrió el lunes durante un entrenamiento le provocó una fractura en el cuello que fue detectada solo cuando el dolor se tornó insoportable.

Bolton, que debía competir el jueves por la tarde y fue trasladado en helicóptero sanitario a Milán, donde una tomografía detectó la lesión, "se encuentra bien", confirmó Alisa Camplin-Warner, jefa de la delegación australiana, sin entrar en detalles. (ANSA).