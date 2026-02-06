Milán-Cortina: Juegos de Invierno en marcha

(ANSA) - MILÁN Y CORTINA D'AMPEZZO, 06 FEB - Con el encendido de los pebeteros en Milán y Cortina D'Ampezzo y los discursos pronunciados por el presidente de la República, Sergio Mattarella, y la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, quedaron formalmente inaugurados hoy los Juegos de Invierno, cuya vigésimoquinta edición se pone finalmente en marcha después de 63 días de periplo por territorio nacional de la llama que partió desde Olimpia. El momento más icónico de una ceremonia inaugural que se desdobló y tuvo como escenario principal el estadio Giuseppe Meazza de San Siro, donde el encendido del pebetero en el Arco de la Paz estuvo a cargo de los campeones olímpicos Deborah Compagnoni y Alberto Tomba, dos leyendas que protagonizaron el último tramo del recorrido mientras el tenor Andrea Bocelli interpretaba "Nessun dorma". La antorcha olímpica llegó hasta allí en manos de dos leyendas de Milan e Inter, que en el Meazza comparten "casa": Franco Baresi y Giuseppe Bergomi, así como de las flamantes campeonas olímpicas de voleibol en los Juegos de París 2024 de la mano del argentino Julio Velasco, que la acompañaron en el recorrido final iniciado el 26 de noviembre en Olimpia, Grecia. Tomba, tres veces campeón olímpico de esquí alpino, y Compagnoni, primera en lograr un oro en tres ediciones de los Juegos de Invierno en la historia de ese deporte, fueron quienes le dieron vida al pebetero en Milán, mientras que en Cortina lo hacía simultáneamente la esquiadora Sofia Goggia, medalla de oro en Pyeongchang 2018, tras recibirla de manos de Gustavo Thoeni, campeón olímpico en Sapporo en 1972. La llama olímpica finalmente arde en las dos localidades que albergarán estos Juegos de Invierno tras haber recorrido todas las regiones y las 110 provincias italianas, incluido un recorrido por agua que la puso en manos de la dupla de remeros integrada por Antonio Rossi y Beniamino Bonomi, a pesar de algunas polémicas que generó la ausencia de figuras nacionales de los deportes de invierno. Un total de 10.001 estafetas la portaron, incluidos personajes ajenos a estas disciplinas como el rapero estadounidense Snoop Dogg, el rumano Cristian Chivu, entrenador de Inter, el ex astro sueco y actual directivo del Milan Zlatan Ibrahimovic o el reconocido chef Carlo Cracco, pasando por la campeona olímpica de natación Federica Pellegrini y las ex tenistas Flavia Pennetta y Francesca Schiavone. Francesco Bagnaia, bicampeón mundial de MotoGP, el campeón de natación Gregorio Paltrinieri y el campeón olímpico de salto en alto Gianmarco Tamberi también tuvieron ese privilegio, al igual que el es goleador y actual DT del Palermo, Filippo Inzaghi, algunos de los cuales hicieron escala "especial" hoy en el hospital Niguarda de Milán, cuyas ventanas se abrieron para que los heridos en la tragedia de Crans Montana internados en terapia intensiva fueran partícipes también. El arribo a Milán estuvo precedido por las notas del "Himno a la Alegría" de Ludwig van Beethoven; en la plaza del Arco de la Paz en la que se fue congregando una multitud con el transcurso de las horas y que quedó iluminada luego con las luces generadas por los fuegos artificiales. Así, los Juegos de Milán-Cortina quedaron formalmente inaugurados luego de ser declarados abiertos por el presidente Mattarella en el estadio Meazza, colmado por unas 61.000 almas que lo aclamaron y gritaron su nombre al finalizar el discurso de Coventry, quien felicitó a los organizadores de la cita por su esfuerzo. "Este es vuestro momento después del duro trabajo que realizaron. Conozco la emoción que hoy sienten y también sé que pueden sentirse orgullosos por lo que han hecho", destacó la campeona olímpica de natación que se convirtió en la primera mujer y en la primera africana en presidir el COI. "Bienvenidos a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 mis queridos Milán, Cortina, Predazzo y Livigno. Bienvenidos a vuestros Juegos", agregó Coventry, al reiterar que "en esta edición demostraron y demostrarán que la fuerza no es cuestión de éxito, sino de corazón, de coraje y de empatía. Recuerden siempre ser gentiles y orgullosos porque los ojos del mundo hoy están posados sobre Italia", agregó. "El espíritu olímpico reclama el concepto de humanidad", destacó la dirigente al explicar en su discurso que "en Africa tenemos una palabra: ubunto, que significa yo soy porque nosotros somos" y al recordarle a los atletas que "en las próximas dos semanas esperamos que nos regalen algo especial y que nos demuestren lo que significa ser humanos, soñando, superando las dificultades y respetándose y cuidándose los unos a los otros. La atleta italiana Stefania Constantini, especialista en curling y medalla de oro en Pekín 2022, leyó a continuación el juramento olímpico de estos Juegos, un momento particularmente significativo porque rememoró aquel pronunciado por la esquiadora Giuliana Chenal-Minuzzo hace 60 años cuando Cortina D'Ampezzo albergó la primera edición de los Juegos de Invierno de la historia celebrados en este país. A ella se sumaron luego sus colegas Dominik Fischnaller, los entrenadores Elisabetta Biavaschi y Maurizio Marchetto y los jueces Raffaella Locatelli y Gabriele Toldo. En tiempos en que el mundo parece no tener paz, el artista y rapero Ghali, vestido totalmente de blanco para la ocasión, pronunció también un llamado al recitar versos del poema de Gianni Rodari de "Promemoria" en San Siro que dicen: "Hay cosas que nunca debemos hacer, por ejemplo la guerra", con una coreografía en la que participaron menores de 20 años que formaron una montaña humana sosteníendose los unos a los otros en un único abrazo. Así quedó declarada también la "Tregua Olímpica", el principio que persigue cada edición de los Juegos en el que se convoca a todos los habitantes del planeta a promover y reforzar la cultura de la paz. La presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, presente en la ceremonia celebrada en San Siro pidió a los atletas "llevar el corazón a las competencias", prometiéndoles "hacer fuerza por ustedes" y deseándoles "un gran Juego Olímpico a todos los participantes", a través de un video que mostró imágenes de la misma. Durante el desfile tradicional de las delegaciones se escucharon algunos gestos aislados de reprobación, como cuando le tocó el turno a la delegación de Israel, algo que cuestionó el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, quien consideró que "aquellos que silbaron, no comprenden lo que significa el espíritu olímpico". Muy aplaudida resultó la delegación de Estados Unidos, cuyo vicepresidente, JD Vance, presente en el palco de honor durante la ceremonia, también fue reprobado por parte de la concurrencia en San Siro, escenario en el que dijo presente el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, junto a otros 35 jefes de Estado y de gobierno, siendo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el ausente más ilustre en la cita. En sentido contrario, la delegación de Ucrania generó una de las mayores ovaciones, aunque la principal se la llevó sin duda la "azzurra", que desfiló en el cierre al son de "El barbero de Sevilla" de Gioachino Rossini, encabezada por los abanderados Arianna Fontana y Federico Pellegrino, quien se dijo "conmovido y emocionado" después de vivir semejante experiencia. "Ver el estadio repleto y al presidente Mattarella saludándonos fue algo realmente único", coincidió Fontana, que también consideró la experiencia como "inolvidable", al igual Brignone, quien a los 35 años llegó con lo justo a estos Juegos tras el grave accidente sufrido en abril y hoy afirmó sentir "una emoción indescriptible" al desfilar en Cortina como abanderada italiana. "Fue un día inolvidable para mí", coincidió Mosaner. "Este es su momento", les recordó a todos los representantes italianos el ministro de Deportes, Giovanni Malagó, presente en la ceremonia realizada en Milán, cuyo alcalde, Giuseppe Sala, se soltó y protagonizó un particular baile mientras hacia flamear una bandera al salir al ruedo la delegación nacional. (ANSA).