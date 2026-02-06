Milán-Cortina: Juegos en marcha con original ceremonia

Una presencia se destacó por sobre el resto: la del presidente de la República, Sergio Mattarella, quien antes de ubicarse en el palco de honor junto a la presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, se llevó la primera ovación como protagonista de un ingenioso video.

Las imágenes proyectadas lo mostraron arribando al recinto a bordo de un tranvía, el medio de transporte simbólico de Milán, como un pasajero más, en una formación conducida por el múltiple campeón mundial de motociclismo Valentino Rossi.

Mattarella se "robó" la escena por un momento en una noche mágica que trajo de regreso los Juegos Olímpicos a Italia por cuarta vez en la historia, tercera en una edición de Invierno que había celebrado Turín allá por 2006 y que 20 años más tarde vuelven a entusiasmar a un público que disfrutó con esta nueva "sorpresa".

Tras un viaje como ciudadano común a bordo de la formación número 26 (que alude al año en curso), entre compañeros de viaje comunes, miembros de la orquesta de la Scala y esquiadores, su identidad permanece oculta, hasta que el propio presidente recoge un peluche del suelo y se revela al público.

Un truco escénico que representó un toque del genio italiano y sorprendió durante una ceremonia inaugural que congregó a una cifra récord de público en el Giuseppe Meazza para un Juego de Invierno y que se estima fue observada por unos 2.000 millones de televidentes en todo el mundo.

Aplausos y vítores surcaron el estadio reconfortando el alma y rindiendo homenaje a todo el país mientras el corazón de Milán late simultáneamente en Cortina, Livigno y Predazzo y toda la región alpina se abre al mundo y revela su belleza y patrimonio.

Historia antigua y moderna, gastronomía, moda: no hay referencia italiana que el gran evento organizado por el gurú Marco Balich no toque y celebre. Y antes de que Mattarella, de la ficción a la realidad, ocupe su asiento en la tribuna oficial junto a Coventry, el estadio se ilumina con la bandera italiana para rendirle homenaje a Giorgio Armani, el genio de la moda recientemente fallecido.

Un nombre que se ha vinculado a los uniformes olímpicos de la selección italiana a lo largo de los años. Las primeras escenas de la ceremonia son un homenaje a la belleza (la del neoclasicismo de Antonio Canova) y a la armonía, el tema central del espectáculo.

Frente a unos cincuenta jefes de estado, con el vicepresidente JD Vance animando el llamamiento a la paz de Estados Unidos y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el estadio que comparten Inter y Milan se transforma en un museo viviente.

Vitrinas que muestran a Cupido y Psique, una fusión de arte y tecnología. Predominan el blanco y plata y luego irrumpe en escena la música. Música clásica con los grandes maestros Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini y Gioacchino Rossini: la estrella es la actriz Matilda De Angelis, vestida de rubio Marylin, directora de orquesta por una noche.

Se celebra la armonía. En el desfile de personajes, formas y colores (grandes tubos de témpera dejan caer amarillo, azul y rojo desde el cielo formando un círculo, entre partituras que vuelan), también hay un homenaje pop a otra gran figura italiana, Raffaella Carrá, con la melodía de "A Far L'Amore..."

(Hacer el amor...), y el estadio baila, sumándose al recuerdo.

El registro más agudo se funde a la perfección con lo popular cuando sale a escena Mariah Carey, vestida de blanco, con plumas y lentejuelas, interpretando "Nel Blu dipinto di Blu" de Domenico Modugno, seguida de una de sus canciones más icónicas, "Nada es imposible".

Entonces se observa a Mattarella ingresando al palco, acompañado por su inseparable hija Laura y recibido por el rugido de la multitud, y se celebra la bandera, entregada por Vittoria Ceretti, según el protocolo, y confiada al Cuerpo de Coraceros.

Mientras tanto, en Cortina, tres carabineros izan la bandera. Y se alzan los acordes del himno italiano, cantado por Laura Pausini, vestida de negro entre dos alas tricolores. La cálida voz de Francesco Favino irrumpe con "Infinito" de Leopardi.

Milán y Cortina se conectan, los anillos brillan y llega el turno de los grandes protagonistas de los Juegos: los atletas.

Encabeza la columna Grecia, sede de los primeros Juegos Olímpicos, y la cierra la anfitriona Italia con Arianna Fontana y Federico Pellegrino encabezando la delegación de 70 atletas italianos en San Siro.

El mundo entero se entremezcla, incluso aquellos procedentes de países donde la nieve y el frío no son habituales: Jamaica, Guinea, Haití, Albania, con la italiana Lara Colturi al frente del equipo de Tirana.

La paz, en un mundo desgarrado por las guerras, tras los llamamientos a una tregua (renovados por el Papa León XIV), se sella con versos de "Promemoria" de Gianni Rodari, recitados por Ghali, poniendo fin a la controversia sobre la negativa del artista milanés a cantar el himno.

Numerosas mujeres están representadas, entre ellas Charlize Theron, embajadora de la ONU para la Paz, quien envía un mensaje inspirado en el legendario Nelson Mandela, sudafricano como ella y símbolo de la lucha contra el apartheid que llegó a la presidencia de su país.

El mundo del futuro se revela en manos de Samantha Cristoforetti. La asistente de Andrea Bocelli acompaña la llama, que sale del San Siro tras un relevo de grandes atletas. El clímax es el encendido simultáneo de los braseros, el Arco del Paz y la Piazza Dibona: el espectáculo y la magia de los Juegos, con Italia, genio y tradición sin fronteras.

La fiesta ya es historia. Ahora serán los 3.500 atletas procedentes de 92 países los que intentarán hacerla en sus disciplinas, entre los cuales habrá 146 representantes "azzurros" que irán en busca de la gloria para hacer de esta, una edición inolvidable, como lo fue esta ceremonia atípica y sorprendente que puso en marcha los Juegos. (ANSA).